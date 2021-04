Forældrene bag brevet til Børne- og Skoleudvalget mener blandt andet, at de scenarier for Tudsens fremtid, som politikerne skulle tage stilling til, kun pegede i én retning. Nemlig at børnene skulle tilbage til Ravnholm Skole - mod forældrenes ønske. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Forældre: Beslutning om Tudsens fremtid skal ske på ordentligt grundlag

To dage før Børne- og Skoleudvalget skulle tage stilling til Børnehuset Tudsens fremtid skrev en række forældre et 11 sider langt brev, der gik i rette med det "ufærdige og utilstrækkelige" beslutningsgrundlag

Rudersdal - 30. april 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Børnehuset Tudsens fremtid er stadig uafklaret. Forældrene i skovbørnehaven ønsker sig en permanent base nær skoven, hvor Tudsen bor nu midlertidigt og med nødtørftige faciliteter. Og de vil helst ikke tilbage i de rammer, de formelt bor i på Ravnholm Skole afdeling Nærum langt fra skoven.

Som vi skrev i sidste udgave af Rudersdal Avis, skulle Børne- og Skoleudvalget på sit seneste møde tage stilling til en model for den fremtidige placering af skovbørnehaven i Nærum, men sagen blev udsat.

Det skete, ved vi nu, efter et brev fra en række af institutionens forældre.

I brevet, som alle udvalgsmedlemmerne modtog to dage før udvalgsmødet, beskriver forældrene indtrængende og detaljeret, hvorfor de mener, at grundlaget for den meget afgørende beslutning, som udvalget skulle til at tage, var både utilstrækkeligt og ufærdigt og heller ikke havde taget højde for én eneste af de indvendinger eller forslag, der er kommet fra både forældrebestyrelse og personale.

Tudsen har de seneste år haft en turbulent historie, og forældrene har længe ønsket sig en god og langtidsholdbar løsning for skovbørnehaven. Det, mener forældrene, var der ikke lagt op til i forvaltningens indstilling.

"Børnehaven har været udsat for en del ting, som normale børnehaver ikke er udsat for i samme omfang, og det syntes jeg, at politikerne skulle være bevidste om, inden de traf en beslutning," siger Morten Jarlbæk Pedersen, som er en af de forældre, der har forfattet og underskrevet det 11 sider lange brev til Børne- og Skoleudvalget.

Han fortsætter:

"Når man har en institution, som er blevet rykket så meget rundt på så kort tid de sidste fem år, så må målet i sig selv være at skabe en eller anden form for stabilitet. Og så nytter det altså ikke noget, at man rykker en gang til og rusker rundt med børn og personale, samtidig med, at man gør det på et grundlag, som vi synes er ufuldstændigt og utilstrækkeligt. Det var det, vi skrev i brevet," siger han.

Løser ikke problemerne I den indstilling, hvor politikerne altså skulle tage stilling til Tudsens fremtid, kunne udvalget tage stilling til tre foreslåede scenarier.

1. En nedrivning af nuværende bygninger på Wesselsmindevej 7 samt opførsel af nyt børnehus. Det er en meget dyr løsning, vurderede forvaltningen i indstillingen. Det vil koste over 40 millioner kroner og blandt andet kræve en etablering af nye tilkørselsforhold og lokalplansændringer.

2. En hel eller delvis nedrivning af de nuværende bygninger på Wesselsmindevej 7, samt etablering af en primitiv bygning med opholdsrum og toiletforhold på eksisterende fundament. Børnene vil her stadig have hjemme på Ravnholm Skole, men kan benytte den primitive bygning, som base, når de så er i skoven. Det vil koste 2,2 millioner kroner.

3. I det sidste vil der ske en "arealtilpasning af nuværende lokaler på skolen" samt omlægning af dele af skolegården til legeplads. Dertil vil der blive prioriteret midler til lyddæmpning i huset. Dette scenarie er der allerede afsat penge til, men til gengæld ville dette scenarie betyde, at denne arealtilpasning først ville blive påbegyndt i 2023.

Forvaltningen anbefalede det sidste scenarie, og det er bare ikke acceptabelt, hvis man spørger blandt andre Morten Jarlbæk Pedersen.

For det løser slet ikke Tudsens problemer.

"Det er lidt paradoksalt, for vi har både et problem på kort og langt sigt. Lige nu har vi et villatelt på Wesselsmindevej, og det er det. Placeringen nær skoven er vi jo utroligt glade for, men faciliteterne er simpelthen utilstrækkelige. Børn og personale har ikke noget toilet, de har ikke noget vand, de har ikke noget som helst, og grunden til, at de i det hele taget har det villatelt skyldes et forældrepres i efteråret. Det er den kortsigtede problemstilling," siger han og fortsætter:

"På den anden side står spørgsmålet, hvad der skal ske med børnehaven på længere sigt. Børnehaven har været kastebold gennem de seneste par år. Rundt forskellige steder og i utilstrækkelige lokaler, som ikke var blevet sat i stand, og først blev det efter klager. Det har bare været tungt, langsommeligt og fodslæbende. Derfor er vores holdning, at når de nu skal tage en langsigtet beslutning, så skal det gøres ordentligt. Da vi læste beslutningsoplægget fra forvaltningen var vores oplevelse bare, at der havde man ikke tænkt sig tilstrækkeligt om. Man havde beskrevet scenarierne ud fra en på forhånd defineret konklusion om, at børnehaven bare skulle tilbage på skolen, hvor den lå, og så ville man i 2023 måske begynde en tilpasning af lokalerne uden i øvrigt at overveje, hvad der så skulle ske i de to mellemliggende år."

Konstruerede scenarier Forældrene ønsker sig, som vi også tidligere har skrevet, at skovbørnehaven får en permanent base nær skoven på den nuværende, men midlertidige placering på Wesselsmindevej 7.

Det peger jo så på forvaltningens scenarie 1, hvor man for et meget stort beløb river de eksisterende bygninger ned, og opfører et helt nyt børnehus, men forældrene har aldrig bedt om et nyt børnehus, mener Morten Jarlbæk Pedersen. Så store krav har man slet ikke til faciliteteterne, bare skovbørnehaven får en placering nær skoven.

"Scenarierne virkede meget konstruerede. Kombineret med, at udvalgspolitikerne jo ikke vidste nok om, de konkrete forhold dernede. De skulle tage beslutning om en børnehave, som de ikke kendte til ud fra nogle scenarier, som var skrevet ud fra en på forhånd given konklusion. Det er bare ikke i orden," siger han.

Forældrene peger på en mellemting mellem scenarie 1 og scenarie 2, og den mulighed har forvaltningen slet ikke belyst. Og det er blandt andet det, forældrene efterlyser:

"Det er jo ikke os, der er forvaltningen, og det er ikke os, der skal sidde og regne på mulighederne. Vi er jo i gåseøjne bare forældre. Vi er ikke professionelle. Men vores ønsker og oplevelse ligger jo helt klart et sted mellem scenarie 1 og scenarie 2 i det fremlagte . Og vi syntes ikke, at det var tilstrækkeligt oplyst," siger Morten Jarlbæk Pedersen.

Udvalgsformand: Brug for yderligere dialog Vi har bedt formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), kommentere forældrenes henvendelse, og hvad der nu skal ske i sagen.

Han har sendt en skriftlig kommentar til Rudersdal Avis:

"Henvendelsen til Børne- og Skoleudvalget viste, at der er behov for yderligere dialog med både forældre og medarbejdere om de mulige scenarier i forhold til de fysiske rammer for Tudsen," skriver Daniel E. Hansen.

"I forlængelse af udvalgets udsættelse af sagen har forvaltningen inviteret alle forældre og medarbejdere til møder herom. Møderne finder sted i juni måned. Formålet med møderne er, at forvaltningen kan indsamle yderligere information til en beskrivelse af de forskellige scenarier, inden Børne- og Skoleudvalget igen får forelagt en sag om Tudsens fysiske rammer. Det er min forventning, at udvalget får sagen til behandling igen engang efter sommerferien," skriver han yderligere.