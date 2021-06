Gitte Lau kan ikke genkende udvalgsformandens ord om, at dialog er altafgørende. For hun savner netop dialog med kommunen, som hun mener lukker ned, når hun som forælder søger dialogen. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Forælder: Kommunen viser ingen lyst til at gå i dialog

Gitte Lau er en af de forældre, som har kritiseret Rudersdal Kommune. Hun kommenterer på Daniel E. Hansens svar til avisen

Rudersdal - 24. juni 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Brøgger Petersen og Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Når udvalgsformand Daniel E. Hansen (V) siger, at dialog er helt afgørende, og at man går i dialog med borgerne på børnehandicapområdet, klinger det hult i Gitte Laus ører.

Hun var én af de forældre, der for to uger siden stod frem med sin kritik af Rudersdal Kommunes håndtering af hendes søn, som er diagnosticeret med autisme. En håndtering, der har haft store konsekvenser for hende, fortalte hun.

Rudersdal Avis har forelagt hende udvalgsformandens svar. Hun siger:

"Han svarer generelt ikke på spørgsmålene. I beder om dokumentation for, at langt de fleste forældre er tilfredse, men han kommer bare med sin egen vurdering. Jeg har aldrig deltaget i en tilfredshedsundersøgelse, og det har ingen af de omkring 35 borgere, jeg er i kontakt med. Så hvad bygger den vurdering på," spørger hun.

Lukker ned Udvalgsformanden siger blandt andet, at "dialog er helt afgørende". Men netop dét har været én af mangelvarerne, siger Gitte Lau.

"Vi har i den grad rakt hånden ud... ...Hvor ville det have været rart, hvis nogen rakte hånden ud til os"





Gitte Lau "Vi har i den grad rakt hånden ud... ...Hvor ville det have været rart, hvis nogen rakte hånden ud til os" "Han siger, at han har talt med borgere, men jeg undrer mig over, hvilke borgere det er. Jeg har selv været i kontakt med 35 borgere, som ikke har talt med ham. Jeg vil gerne indgå i en dialog med ham. Han siger, at kommunen går i dialog og lytter. Men når vi oplever, at det ikke sker, og vi kontakter dem, så føler vi, at de lukker ned. Og at de netop ikke går i dialog med borgerne," siger hun.

Når Gitte Lau siger 'vi', henviser hun, udover de forældre, hun har været i kontakt med, også til en Facebook-gruppe på omkring 130 medlemmer. Hun understreger, at der ikke udelukkende er tale om forældre med dårlige oplevelser. Hun fortæller, at hun efter den første artikel er blevet kontaktet af flere forældre med lignende oplevelser.

"Så jeg ved, at jeg ikke er alene," siger hun.

Ønsker dialogmøde Gitte Lau mener heller ikke, at hun kan klandres for ikke at søge dialogen.

"Vi har i den grad rakt hånden ud. Jeg sendte mail til kommunalbestyrelsen for over et år siden. Men der er ikke en eneste politiker, der har inviteret ind for at høre mere om mine oplevelser. Hvor ville det have været rart, hvis nogen rakte hånden ud til os," siger hun og fortæller, at en dialog kan være starten til at forbedre området.

"Hvis man virkelig skal forbedre området, bliver man for det første nødt til at gå i dialog med de borgere, som oplever fejl og svigt på området. Hvis man skal forbedre noget, bliver man nødt til at erkende problemer. Men Rudersdal Kommune vil ikke erkende noget som helst. Men når det er sagt, vi vil meget gerne indkaldes til dialogmøde," siger Gitte Lau.