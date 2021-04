Forårstegn på Furesøen

- Hvis der ikke er is på vandet, kan man ro alle dage fra solopgang til solnedgang hele året, men højsæsonen ligger nu fra april til oktober. Der er mulighed for at ro både morgen, eftermiddag og aften og i weekenden, og klubbens seniorroere mødes onsdag og torsdag formiddag, oplyser Ole Steen Andersen.

- Under trygge forhold og under ledelse af erfarne instruktører, lærer man hurtigt de basale teknikker, som så gør, at man kan komme sikkert på vandet. For roning i inrigger er det et krav, at man kan svømme 300 meter, for roning i kajak 600 meter, fortæller ro- chefen.