Se billedserie Esben Holdt Christensen og Laurits Agergaard Fløe fra 2k øver sig i at efterligne Myron?s »Diskoskasteren« i oltidskundskab. Foto: Anna Bækgaard Overballe Foto: SOFIE WENDELBO WINTHER

Forårssol og genåbning giver optimisme på BG

Som på alle andre gymnasier har eleverne på Birkerød Gymnasium været sendt hjem siden kort før jul. Nu er de tilbage, og rektor er lettet.

Rudersdal - 23. marts 2021

Godt en uge er gået siden Birkerød Gymnasium i mandags endelig kunne slå dørene op for eleverne igen - selvom det er i begrænset omfang. Rektor Claus Campeotto er lettet over, at genåbningen er blevet en realitet:

- Det er en kæmpe lettelse for alle at få vores elever fysisk tilbage. Både elever og lærere har savnet hinanden og det at komme ind på BG, og være i læringssituationen sammen. Det er helt fantastisk at gå en tur i dumpedalen og se elever været engagerede i deres undervisning og grine og smile med deres klassekammerater.

Dog er alting ikke helt som normalt.

Som alle andre gymnasier i landet, er BG underlagt krav om udendørsundervisning, for at mindske spredningen af corona-virus. Det betyder, at mange af eleverne i disse dage modtager undervisning udenfor - uanset vejrforhold.

Elever fra 2t sidder ved bordet ud mod Dumpedalen og nyder forårssolen. Foto: Anna Bækgaard Overballe

En god del opfindsomhed - Heldigvis har vejrguderne været godt stemt, og eleverne har i det store hele modtaget undervisning i bragende forårssolskin - og kun en enkelt haglbyge eller to. Endnu en gang har vores lærere og elever måtte vænne sig til et klasseværelse, der er langt fra traditionelt, påpeger rektoren.

Heldigvis er der masser af kreativitet og opfindsomhed på spil, og en bred enighed om, at der først og fremmest skal være fokus på at få sat skub i det sociale samvær i klasserne.

- Vi blev meget hurtigt enige om, at fokus her i den første tid ligger på at skabe god stemning og mulighed for, at elever og lærere kan få mødt hinanden ordentligt igen. Fagligheden skal der selvfølgelig være styr på, men undervisningen må i disse dage gerne lægge op til ekstra gruppearbejde og aktiviteter, der sørger for, at eleverne får set og talt med hinanden, siger Claus Campeotto.

At have naturen som klasseværelse, er et privilegium for Birkerød Gymnasiums elever og lærere.

2x sidder langs F-gangen og nyder vejret og fællesskabet ved at være tilbage på gymnasiet. Foto: Anna Bækgaard Overballe

Glæde ved at være tilbage - Vores store udendørsarealer og placering lige ved dumpedalen og dertilhørende område, har givet rig mulighed for mange »walk'n'talk« sessioner i de naturskønne omgivelser og aktiviteter så som kemi-stafet, fysik-bingo, farvestrålende vektorgrafer og verdenskort på asfalten og arbejde med græske statuer. Alt sammen tilsat en portion godt humør og gåpåmod og, ikke mindst, en glæde over endelig at være tilbage, fortæller Claus Campeotto, der fortsætter:

- BG's lærere har endnu en gang taget udfordringen op, og resultatet har været en uge fyldt med kreative påfund og spændende faglige aktiviteter, der er blevet taget rigtig imod af eleverne. Drivkraften bag det hele er jo, at vi går lysere tider i møde, og glæden ved at se hinanden har været fænomenal.

Rektoren lyser op i et stort smil og fastslår, at der ikke er tvivl om, at foråret er på vej. Det kan mærkes - både på temperaturerne og på optimismen på gymnasiet.