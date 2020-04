I Rudersdal udskrives de nyfødte så tidligt som muligt fra fødegangen, og sundhedsplejersken kommer på besøg som normalt i de første uger. Foto: Rudersdal Kommune

For sundhedsplejen er alt som normalt - blot med afstand

Rudersdal - 14. april 2020 kl. 06:28 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen har skabt en ny virkelighed for os alle, hvor vi skal holde os på afstand af hinanden og så vidt muligt blive indendørs. Men der fødes selvfølgelig stadig babyer, og også her har coronakrisen skabt forandringer, som kan mærkes, når sundhedsplejersken kommer på besøg hos de nyfødte.

- Vi tilstræber her under corona, at sundhedsplejersken opholder sig i familiens hjem så kort som muligt og med den tilrådede afstand på to meter, siger Annette Nordgaard, der er chef for sundhedstjenesten i Rudersdal.

Alle medarbejderne har fået et sæt retningslinjer, der eksempelvis siger, at forældrene klæder barnet af og træder tilbage, så sundhedsplejersken kan undersøge babyen.

I Rudersdal udskrives de nyfødte så tidligt som muligt fra fødegangen, og sundhedsplejersken kommer på besøg som normalt i de første uger, så barnet og forældrene kommer godt i gang og der er sikkerhed for, at babyen spiser, tager på og udvikler sig sundt og godt.

De øvrige besøg, der kommer efter den allerførste tid, gennemfører sundhedsplejerskerne via video eller telefon.

- Sundhedsplejerskerne fortæller, at de faktisk er forundrede over, hvor godt forældrene tager imod denne form for vejledning. Også i situationer, hvor forældreskabet er udfordrende og svært, giver forældre udtryk for, at de synes, det er trygt med kontakt til sundhedsplejersken, siger Annette Nordgaard.

Hvis der er sygdom i hjemmet kommer sundhedsplejersken ikke på hjemmebesøg, men i de situationer kan en rask ledsager komme med barnet til sundhedsplejens konsultationslokale, efter at man har lavet en aftale.

Sundhedsplejerskerne er i den særlige situation med coronasmitte meget opmærksomme på, om forældrene føler sig trygge.

- Vi oplever, at de familier, der har deres børn hjemme, er pressede - de skal både passe job og børn hjemme. Det kan der også være brug for at tale med sundhedsplejersken om, siger Annette Nordgaard.

Sundhedsplejen er klar ved telefonen, hvis der er behov for en snak og følger op med rådgivning enten via telefon eller video. Hvis der er tvivl om barnets udvikling eller trivsel kommer sundhedsplejersken på besøg derhjemme.

Man kan kontakte Sundhedsplejen i Rudersdal på telefon 46 11 40 50.