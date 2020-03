Se billedserie Claus Bjerregaard, der er klasselærer på Birkerød Skole, er en af de mange lærere, der skal holde sine elever til ilden fra distancen, fordi corona-krisen har lukket landets skoler. Og han fortæller, at han indtil videre synes, at det alt i alt går rigtig godt med fjernundervisningen, hvor han er i kontakt med eleverne og deres forældre via chat, så han kan følge op på, hvor langt de er med deres lektier. Privatfoto

Folkeskolelærer: Sådan holder jeg eleverne til ilden

26. marts 2020

- Jeg synes alt i alt, det går rigtig godt. Jeg er i kontakt med eleverne via chat og følger op på, hvor langt de er nået med deres lektier i hvert fag.

Sådan lyder det fra Claus Bjerregaard, der er it-vejleder og klasselærer i 2. og 3. årgang på Birkerød Skole, der er en af de mange lærer, der lige nu holder eleverne til ilden - på distancen.

Som alle andre lærere i Danmark sørger han således for, at eleverne stadig lærer og følger elevplanen - blot foregår det alt sammen hjemmefra.

I Rudersdal har alle 3. klasser iPads, og Claus Bjerregaard bruger systemet »Teams« til at kommunikere i.

Der blev allerede før den første hjemmeuge lagt planer ud i de »store fag«, dansk, matematik og enkelte andre fag - og lister med hvad eleverne SKAL og hvad de KAN.

Eleverne skal lave en arbejdslogbog og skrive, hvad de har gjort, og hvor meget tid de har brugt på det.

- Det er klart, at når vi er i 2. og 3. klasse, så er det meget via forældrene, at kommunikationen foregår. Alle forældre har fået en overordnet plan for lektier i Aula (folkeskolernes intranet, red.), og jeg fortæller, hvor meget tid eleverne skal bruge på opgaven. Og jeg er hele tiden til rådighed, hvis de har spørgsmål, siger Claus Bjerregaard.

2.klasserne har ikke iPads i skolen, men de fleste kan tilgå computere og iPads derhjemme.

- Jeg var dog hjemme hos en enkelt elev med papirer og opgaver i postkassen, fordi hun ikke havde en computer, siger Claus Bjerregaard - og nogle har været så søde at sende billeder til mig af et skoleskema som de har lavet og hængt på køleskabet.

Som en del af læreplanerne skal eleverne lave øvelser på onlineportalerne, eksempelvis Supertræneren, Grammatip og Matematikfessor.

- Her kan jeg som lærer se, at eleverne har været inde og hvor meget de har lavet. Jeg tager selvfølgelig fat i dem, hvis der ikke er sket noget, siger indskolingslæreren.

Den første uge er gået godt, og kreativiteten og arbejdsiveren har været stor.

- Jeg ved for eksempel, at 7. klasserne har deadlines hver dag klokken 14.00, og at de skal aflevere en hel bog i engelsk, siger Claus Bjerregård, der fortsætter:

- Nu har vi brugt lidt tid og kræfter på at etablere og få styr på kanalerne. Og sørge for at adgangen fungerer. For der har været tekniske problemer på online-portalerne i sidste uge. I denne uge går vi lidt videre. Jeg ved, at 8. klasserne skal forsøge sig med gruppearbejde i »Teams«, og vi har telefonmøder med hele klassen, hvor jeg kan give feedback og hjælpe videre med opgaverne.

Claus Bjerregård er glad for, at Rudersdal allerede er langt i digitaliseringen på skoleområdet:

- Vi er allerede på et højt niveau. Lige nu høster vi frugten af vores arbejde indtil nu, fordi vi ikke skal starte ved 0. Selvom situationen er meget alvorlig for rigtig mange og for hele samfundet, så giver den i den grad også nye muligheder. Vi er tvunget af situationen til at blive bedre til det digitale. Alle bliver jo opgraderet på deres digitale kompetencer. Alle skal lære nye systemer, men her i kommunen bliver vi ikke væltet, fordi vi allerede er meget langt, slutter Claus Bjerregaard.