Eleverne i Rudersdal Kommunes folkeskoler stortrives. I hvert fald hvis man skal tro den årlige trivselsundersøgelse, men det er ikke alle, der mener, at man skal det. Eksempelvis Helle Lund fra Nærum, der mener, at undersøgelsen er misvisende, ligesom hun siger, at hun kender flere forældre til elever, der er »rystede« over resultatet.

Folkeskoleeleverne stortrives - eller gør de?

Den årlige trivselsundersøgelse på landets folkeskoler viser, at eleverne i Rudersdal Kommune stort set har det som blommen i et æg. Men ikke alle mener, at undersøgelsen tegner et korrekt billede af virkeligheden.

Rudersdal - 25. december 2020

»Elevtrivslen er i top i Rudersdal«.

Under den overskrift sendte Rudersdal Kommune i starten af december en pressemeddelelse ud, hvor man kunne læse, at kommunens folkeskoleelever - igen i år - har det som blommen i et æg.

»Ligesom tidligere år ligger trivslen blandt eleverne i Rudersdal Kommune i toppen blandt landets kommuner på alle de målte parametre«, stod der blandt andet.

Men måske fortæller undersøgelsen ikke hele historien om, hvordan eleverne egentlig går og har det. Det mener i hvert fald Helle Lund fra Nærum.

- Jeg ved, at flere forældre mildest talt er rystede over, at resultatet af undersøgelsen kan være så misvisende, siger Helle Lund, der har et barnebarn på en skole i Rudersdal.

Glæde over resultatet Daniel E. Hansen (V), der er formand for Børne- og Skoleudvalget, siger, at han ikke deler Helle Lunds synspunkter.

- Jeg tager selvfølgelig kritikken alvorligt, og hvis man har kritikpunkter af skolerne, synes jeg, at det er vigtigt, at man tager dialogen direkte på den pågældende skole, for jeg ved, at de tager trivslen alvorligt, siger Daniel E. Hansen.

Udvalgsformanden glæder sig over resultatet af trivselsundersøgelsen, som han mener giver et fint billede af elevernes trivsel.

- Når jeg glæder mig over den gode trivselsundersøgelse, så er det selvfølgelig ikke et udtryk for, at jeg går rundt og tror, at der ikke kan være udfordringer, men det ændrer ikke ved undersøgelsens gode resultater, og det synes jeg godt, at vi kan tillade os at glæde os over. Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt, at der lokalt på skolerne fortsat er fokus på at sikre god trivsel, og det ved jeg også, at skolerne arbejder meget med, siger Daniel E. Hansen.

Elever tør ikke være ærlige Ifølge trivselsundersøgelsen oplever 95 procent af kommunens elever en høj grad af social trivsel, mens 92 procent af dem oplever en høj grad af faglig trivsel.

Helle Lund mener, at trivselsundersøgelsen viser så positive resultater, fordi mange elever ikke tør være ærlige, når de udfylder undersøgelsen.

- De er simpelthen bange for at blive genkendt i undersøgelserne, og at det efterfølgende kan få ubehagelige konsekvenser, siger Helle Lund.

Den udlægning af undersøgelsen kan Daniel E. Hansen ikke genkende.

- Jeg ved ikke, hvad Helle Lund baserer sit synspunkt på, og derfor kan jeg ikke forholde mig til det. Selvfølgelig kan man være ærlig, når man besvarer undersøgelsen, og det er også mit indtryk, at det er sådan, det er, siger Daniel E. Hansen.

Mobning og chikane Helle Lund siger, at hun har været i kontakt med flere forældre, som med stor frustration er vidne til, at rigtig mange børn mistrives i kommunens folkeskoler.

»Alt for mange børn bliver dagligt mobbet, chikaneret og tyranniseret, fordi enkelte børn får lov til at »fylde« alt for meget i deres respektive klasse«, skriver hun blandt andet i et debatindlæg i Rudersdal Avis.

- Hvis det er noget, Helle Lund oplever, vil jeg opfordre hende til at rette henvendelse til den skole, hun er tilknyttet, så man kan tage en dialog om det. Jeg kan ikke forholde mig til så generelt et udsagn, og jeg deler heller ikke her Helle Lunds vinkel på sagen, siger Daniel E. Hansen.

Helle Lund mener »overhovedet ikke«, at skolernes medarbejdere er klædt godt nok på til at håndtere eksempelvis opgaven med udadreagerende børn.

- Der er alt for mange diagnosebørn i klasserne, og dem skal der selvfølgelig være plads til, hvis man giver dem den nødvendige støtte og hjælp, men det gør man ikke, og når der i forvejen er så mange børn i klasserne, så er det jo klart, at medarbejderne ikke kan overskue den opgave, siger Helle Lund, der for sit vedkommende efterlyser udmeldinger om konkrete tiltag fra politikerne om, hvordan man fremadrettet vil arbejde med elevernes trivsel.

- Der er overhovedet ikke noget konkret i det, Daniel E. Hansen siger. Det er en sludder for en sladder, og alt det der med at sige, at det har vi fokus på, det har vi hørt en million gange, men der sker ikke noget. Jeg har selv siddet i en kommunalbestyrelse, så jeg kan godt genkende politikersnak, når jeg hører det, siger Helle Lund.

Ja, der er udfordringer Ifølge Helle Lund er de fleste forældre nervøse for at stå frem med deres oplevelser om mistrivsel på skolerne, fordi de er nervøse over, at det vil få negative konsekvenser.

- Forældre har desværre et indtryk af, at hvis de klager over noget, så går det ud over deres børn, siger Helle Lund, der mener, at det er misforstået.

- Men jeg kan ikke få folk til at tro på, at det ikke vil gå ud over deres børn. Jeg har selv været institutionsleder, og det var jo ikke sådan, at fordi forældre klagede, så begyndte vi at mobbe deres børn. Men det kan du altså ikke få forældre til at tro på. De er hunderæde for, at det vil gå ud over deres børn, siger Helle Lund.

Udvalgsformand Daniel E. Hansen opfordrer netop til, at forældrene står frem, hvis deres elever ikke trives.

- Dialogen om trivslen er meget vigtig. Jeg hæfter mig ved, at det overordnet ser fornuftigt ud, og det bekræfter undersøgelsen også. Men det betyder ikke, at der ikke er udfordringer, og derfor opfordrer jeg til, at man tager den dialog lokalt på skolerne, siger Daniel E. Hansen.