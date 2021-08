Folkemødedagen er tilbage efter et års coronapause

Folkemødedagen i Rudersdal er gået hen og blevet lidt af et tilløbsstykke. Som har holdt et års pause - på grund af corona.

"Det overordnede tema for dagen er 'Dit ansvar - din debat'," forklarer formanden for Rudersdal Folkemødedag, Ulla Thillerup:

"Vi har valgt det tema for at få borgerne til at tage del i, at Rudersdal også er deres kommune, at det kan betale sig at være deltagende i debatten i en så god og interessant kommune som Rudersdal."