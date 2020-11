Rikke Bjerregaard Bertelsen og hendes præstekolleger er ikke meget for at måtte afvise kirkegængere i døren. Derfor holder de nu ekstra gudstjenester i adventstiden. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Folk strømmer i kirke i coronatiden

I Birkerød Kirke kan præsterne mærke en usædvanlig stigning i antallet af kirkegængere. Man er blevet nødt til at afvise kirkegængere i døren på grund af adgangsrestriktionerne. Derfor holder kirken ekstra gudstjenester i juletiden

Rudersdal - 25. november 2020 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

2020 lakker mod enden og for mange er det godt det samme. Specielt coronapandemien har gjort det forgangne år til et klassisk "annus horribilis," og det har været en udfordrende tid for selv de mest forbenede optimister.

Og det kan måske forklare, hvorfor man i Birkerød Kirke har oplevet en helt usædvanlig tilstrømning til søndagens højmesser, fortæller sognepræst Rikke Bjerregaard Bertelsen:

"Vi måtte afvise 37 ved min tjeneste i søndags, og der var måske 10-15 af dem, vi ikke havde set før. Der kommer simpelthen så mange, Jeg har ligefrem fået klagemails fra folk, der ikke kunne komme i kirke, og det kunne vi simpelthen ikke have siddende på os. Så vi måtte gøre noget," fortæller hun.

Der har været en klar stigning i antallet af kirkegæster i forbindelse med coronatiden, og da Birkerød Kirke samtidig kun kan rumme omkring 40 besøgende til en gudstjeneste med de nuværende adgangsrestriktioner må folk gå skuffede hjem søndag efter søndag. At afvise folk i døren er ikke noget, man er vant til i den danske folkekirke - og heller ikke i Birkerød Kirke.

Søger håb og fællesskab Rikke Bjerregaard Bertelsen ved ikke præcis, hvorfor kirken tiltrækker flere og andre kirkegængere, men hun har gjort sig nogle tanker:

"Jeg tænker, medierne i øjeblikket, med al respekt for dit fag, er fyldt med dommedagsfortællinger. Covid19, minksagen, og at vi ikke lever i en retsstat længere. Jeg kan ikke altid selv holde ud at se nyheder længere, og jeg har også kirkegængere, som ikke kan holde det ud. Jeg tænker simpelthen, at vi har brug for et alternativ, som kan fylde os med håb," siger hun og fortsætter:

"Det kan føles som "de sidste tider," når man tænder for fjernsynet. Lige nu sidder jeg med en prædiken til anden søndag i advent, hvor det netop handler om dommedag. Kirken har jo også alle de her dommedagsfortællinger, men i modsætning til dommedagsfortællingerne om covid19, klimaet, Donald Trump og alt det andet, er der i kirkens dommedagsfortællinger et håb. Alle dommedagsfortællinger i adventstiden ender jo med, at der er et lille barn, der bliver født til jul. At lyset skinner i mørket. Jeg tror simpelthen, at folk har brug for at høre nogle håbsfortællinger. Og så har man brug for at synge sammen og se hinanden uden masker og mundbind på," siger hun.

Stigende interesse Det er ikke bare til højmesserne, at hun kan mærke, at kirken pludselig er begyndt at spille en større rolle for mange. Coronapandemien og de konsekvenser og afsavn, den har medført har givet mange tid til at genoverveje tilværelsen og søge svar.

"Jeg har aldrig fået så mange henvendelser om samtaler i lang tid, også fra helt almindelige mænd i 40-50 års-alderen, som vil snakke om, hvad de skal med livet, og hvad livet handler om," siger Rikke Bjerregaard Bertelsen.

Fakta Ekstra gudstjenester

Ekstra gudstjenester i Birkerød Kirke i julemåneden

29. november, 6. december, 13. december, 20. december klokken 12.

Lillejuleaften holder Birkerød Kirke to ekstra julegudstjenester klokken 17 og 19 som supplement til tjenesterne juleaften. Og juleaften er der først gudstjeneste for børn klokken 11, efterfulgt af juleaftengudstjenester klokken 13, 14.45 og klokken 16. Gudstjenesterne lillejuleaften og juleaften kræver tilmelding, som kan ske på kirkens hjemmeside. Tilmeldingen åbnede i mandags, og man skal skynde sig for at få plads.

Ved kl. 17-tjenesten lillejuleaften optages en del af gudstjenesten til brug på hjemmeside og på Sjælsø Plejehjem. Af hensyn til gpdr-lovgivning vil kirkegængerne blive filmet fra ryggen. Hun har kunnet fornemme en generel tendens til, at folk interesserer sig mere for de kristne værdier, og den er så kulmineret i coronatiden.

"Jeg synes, det har været markant i år. Altså det er ikke noget nyt, at folk er interesserede, og de har ikke lige så mange fordomme om kirken, som man havde for en 15-20 år siden, men man er bare almindeligt interesseret og vil gerne vide noget mere om de kristne værdier. Men at folk i så høj grad har opdaget, at man kan henvende sig til præsten med en eksistentiel samtale, og at der kommer så mange i kirke, som der gør nu. Det er en helt ny tendens," siger Rikke Bjerregaard Bertelsen.

Ekstra gudstjenester Det er Rikke Bjerregaard Bertelsen og hendes kolleger meget imod at afvise folk, der gerne vil indenfor, så derfor har Birkerød Kirke besluttet at afholde en stribe ekstra gudstjenester i advents og juletiden.

Birkerød Kirke vil fortsat afholde højmesse med klokken 10 om søndagen. Herudover vil der hver søndag klokken 12 være en kortere tjeneste med tre salmer, evangeliet og dagens prædiken.