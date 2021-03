WindowMaster har netop overtaget Climatic for at styrke salg og service af naturlig ventilation og brandventilation overfor danske kunder. Her ses CEO i WindowMaster Erik Boyter (th) og direktør Rasmus Plougmann fra Climatic. Foto: PressConnect

Førende virksomhed har købt stort ind - Styrker sin position

Vedbæk-virksomheden WindowMaster har købt Climatic i Ringsted. Det er et perfekt match, lyder det fra Climatic-direktøren.

Rudersdal - 02. marts 2021 kl. 12:29 Af Lars Sandager Ramlow

Cleantech virksomheden WindowMaster International har netop overtaget Climatic.

Formålet med købet er ifølge administrerende direktør i WindowMaster, Erik Boyter, at styrke salg og service af naturlig ventilation og brandventilation overfor danske kunder.

- WindowMaster er global markedsleder inden for naturlig ventilation samt varme- og røgventilation. Købet af Climatic er en del af vores vækststrategi, der blev fremlagt i forbindelse med børsnoteringen af WindowMaster i efteråret 2020, fortæller Erik Boyter.

Målet for denne strategi er at styrke en i forvejen stærk markedsposition for cleantech indeklima-løsninger ved hjælp af naturlig, hybrid- og røgventilation på det danske marked.

Imødekommer efterspørgsel - Købet giver os mulighed for både at styrke og udvide vores servicefunktion og projektudførelse samt levere konsulenttjenester og produkter til indeklima-løsninger. Vi udvider således vores kapacitet, så vi kan imødekomme væksten i nybyggeri- og renoveringsprojekter, hvor vi ser en øget efterspørgsel efter cleantech-ventilationsløsninger, lyder det videre fra Erik Boyter.

For at sikre fuld udnyttelse af alle kompetencer i de to selskaber bliver direktør og medejer i Climatic, Rasmus Plougmann, udnævnt til Operations Director Nordic i WindowMaster og får dermed ansvaret for alle WindowMasters operations-aktiviteter på det danske marked.

- Climatic og WindowMaster er et perfekt match, hvor vi kombinerer begge selskabers styrker på det danske marked til glæde for nuværende og kommende kunder i de to selskaber. Jeg ser frem til at skulle stå i spidsen for projektudførelse og service af WindowMasters løsninger, siger Rasmus Plougman.

Han er naturligvis glad for, at alle medarbejdere i Climatic vil fortsætte ansættelsen som en del af WindowMaster for at sikre en vellykket integration og høste synergier og vækstmuligheder.

- Købet er endnu et skridt for WindowMaster for at kunne opfylde vores langsigtede strategi på 5-10 procent årlig organisk vækst fra 2022 kombineret med gennemførelse af strategiske opkøb. Dette opkøb supplerer vores forretningsområder perfekt og styrker vores førende position på det danske marked, lyder det med tilfredshed fra den administrerende direktør i WindowMaster.

Climatic A/S blev grundlagt i 1973 af smed Poul H. Jensen under navnet PHJ Glas & Klima. Virksomheden har siden da hovedsageligt specialiseret sig i salg og service inden for brandventilation samt naturlig komfort ventilation. Climatic har siden 2016 været majoritetsejet af virksomhedsdirektøren Rasmus Plougmann og familien.