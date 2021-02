Se billedserie Adm. direktør i Poul Sejr Nielsen A/S, Michael Madsen (tv) og Jonas Bach, der er direktør for virksomhedens VVS serviceafdeling foran hovedkontoret på Klintehøj Vænge i Birkerød. Foto: Allan Nørregaard

Førende teknikhus tager socialt ansvar

Rudersdal - 11. februar 2021 kl. 18:23 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Med små 220 ansatte og mere end 100 servicebiler ude på vejene hører Poul Sejr Nielsen A/S til blandt de største teknikentreprenører i Nordsjælland.

Virksomheden klarer opgaver inden for blandt andet: el, vvs, blikkenslager-arbejde, ventilation og energioptimering, køle-løsninger og forsikrings-sager. Alt sammen under et tag, som selskabet selv skriver på sin hjemmeside.

Her kan man videre læse:

»Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. Derfor har vi fokus på trivsel og kompetenceudvikling«.

Og det er ikke bare ord. Der er handling bag, hvilket blandt andet kom til udtryk i slutningen af januar, hvor Poul Sejr Nielsen A/S modtog Rudersdal Kommunes Erhvervspris ikke alene for kraftig vækst gennem de seneste år, men også for virksomhedens kontinuerlige fokus på social ansvarlighed. Prisen glæder naturligt nok virksomhedens adm. direktør siden 2011, Michael Madsen:

Ligger i værdisættet - Socialt ansvar ligger i vores værdisæt. Det kræver selvfølgelig noget af en virksomhed, når vi tager flygtninge eller lærlinge ind og lærer dem op, men vi har volumen til det, og vi er også i et marked, hvor vi mangler kvalificeret arbejdskraft. Derfor har vi blandt andet skabt vores egen talentudviklings-skole, PSN Akademiet, med inspiration fra sportens verden. Filosofien er enkel. Nogle gange skal man bruge penge, før man kan tjene penge, forklarer Michael Madsen.

Frederiksborg Amts Avis møder den adm. direktør sammen med Jonas Bach, der er direktør for virksomhedens VVS serviceafdeling, på Poul Sejr Nielsen A/S' hovedkontor på Klintehøj Vænge 7 i Birkerøds industrikvarter. Her har firmaet »boet« siden 1984.

- Pt. har vi 19 lærlinge inden for VVS og energiteknik, seks lærlinge inden for EL-teknik og to lærlinge inden for blik, tag og facadearbejde. Og vi er enormt stolte over, at vi her i 2021 har budt velkommen til vores første kvindelige VVS-lærling, lyder det med et smil fra Jonas Bach.

Ved Rudersdal Kommunes nytårskur for det lokale erhvervsliv i slutningen af januar blev Poul Sejr Nielsen hædret for virksomhedens sociale ansvarlighed. Foto: Allan Nørregaard

Uundværlig ressource Han understreger, at lærlingene er en nødvendig og uundværlig ressource for virksomheden.

Udover de i alt 27 lærlinge beskæftiger Poul Sejr Nielsen A/S også en række flygtninge, der er kommet til Danmark med grimme oplevelser i bagagen fra blandt andet Syrien.

- Jeg ser det som en del af vores samfundsansvar og som en pligt, at vi prøver at hjælpe disse mennesker. Hvis vi ikke giver dem en fair chance for at skabe sig et liv i Danmark, så bliver de en belastning for hele vores samfund. Derfor samarbejder vi med Rudersdal Kommune, der hjælper med kontakten til relevante flygtninge, forklarer Michael Madsen.

I samme åndedrag fortsætter han med tydelig begejstring i stemmen:

- Og når det lykkes at uddanne, udvikle og integrere et menneske, der måske har haft det rigtig svært - lige meget om det er en flygtning eller etnisk dansker - så giver det os en helt særlig glæde og stolthed. Derfor prioriterer vi også arbejdsprøvning, hvor vi får mennesker ind, der har stået uden job i en periode. Årsagerne kan være mange, men her i Poul Sejr Nielsen har vi flere ansatte, der er kommet til os på et tidspunkt, hvor de har været helt udbrændte eller måske har været igennem en livskrise. Det har vi taget hensyn til, og efter en periode er de blomstret op, og det er faktisk ikke løgn, når jeg siger, at nogle af vores mest engagerede og pålidelige medarbejdere faktisk er nogle af de mennesker, vi har givet plads og taget hånd om.

I 2015 omsatte Poul Sejr Nielsen A/S for 93,1 millioner kroner. Fem år senere i 2020 omsatte virksomheden for lige omkring 300 millioner kroner.

FAKTA - Historien kort: 1956 Poul Sejr Nielsen, født i 1928 og uddannet blikkenslager, løser næringsbrev og starter som selvstændig inden for VVS og blikkenslagerarbejde sammen med sin kone på Tværvej i Virum.

1975 beskæftiger Poul Sejr Nielsen 65 mand og er en af Nordsjællands største og mest anerkendte VVS- og blikkenslagerfirmaer.

1984 flytter Poul Sejr Nielsen til Klintehøj Vænge i Birkerød, hvor firmaet fortsat har kontor, værksted og lager.

1994 ønsker Poul Sejr Nielsen at trække sig tilbage. Han sælger firmaet til sønnen Ole og to betroede medarbejdere, Jørn Rüsz og Asger Bonnichsen.

2006 Poul Sejr Nielsen fejrer 50-års virksomhedsjubilæum.

2011 et nyt generationsskifte, hvor Poul Sejr Nielsen går sammen med I4 Teknik A/S, A&K Teknik ApS. Sammen skaber de en stor teknikentreprenør virksomhed. Michael Madsen, som kommer fra I4 Teknik A/S, afløser Asger Bonnichsen som ny administrerende direktør.

2018 Poul Sejr Nielsen køber Fredensborg Teknik A/S som siden 1978 har serviceret sjællandske kunder med VVS, blikkenslagerarbejde og teknisk isolering. Med opkøbet tæller Poul Sejr Nielsen over 170 medarbejdere.