Holte IF møder Gentofte Volley med masser af selvtillid i DM-finale.

Følg med i DM-finale: Holte IF møder Gentofte

I ni ud af de sidste ti sæsoner har DM-finalen i kvindernes Volleyliga været et opgør mellem Holte IF og Brøndby VK - men i år brydes traditionen.

Det er afgørelsens time i kvindernes Volleyliga. På den ene side af nettet står Holte IF. De er garvede finaledeltagere og forsvarende Danmarksmestre med skabet fyldt af DM-medaljer - 17 guld, 14 sølv og 2 bronze for at være helt præcis - som i år altså spiller deres 32. DM-finale.

På den anden side af nettet står Gentofte Volley, som på damesiden ganske vist har tre DM-bronzemedaljer i bagagen, men aldrig har været med i kampen om det ædleste metal - indtil nu.

Favoritter og 'underdogs'

Holte IF og Gentofte Volley har mødt hinanden to gange i grundspillet i denne sæson, begge gange med Holte som vinder. Den sidste indbyrdes kamp blev dog til en tæt fem-sætter, så noget tyder på, at der venter os en spændende finaleserie.

"Vi er klar over, at vi står overfor en stærk modstander. De har leveret en solid indsats over sæsonen og er med rette i finalen. Det kræver meget af en klub at være i toppen på både herrer- og damesiden, så det er rigtig flot af Gentofte," udtaler Sven-Erik Borch Lauridsen, cheftræner for Holte IF i en pressemeddelelse fra Volleyball Danmark.

"Vi har god erfaring med slutspilsserier og har et godt billede af, hvad vi skal fokusere på, og hvordan det skal gribes an. Vi glæder os til at få lov til at spille om DM-guldet, og skal nok være klar til at præstere når den tid kommer." afslutter han.

Med kun én enkelt tabt kamp i denne sæson og skabet fyldt med DM-medaljer, er det Holte IF som indtager favoritværdigheden i finaleopgøret. Gentoftes finaledebutanter står dog klar i kulissen til at indtage den danske volleyballtrone.

Finaleserien mellem Holte IF og Gentofte Volley spilles bedst af fem kampe. Alle kampe kan følges gratis på Volley TV.

KAMPROGRAM: DM-finale kvinder: Holte IF - Gentofte Volley

29.03 - 19:00: Holte IF vs Gentofte Volley (Ny Holtehal)

10.04 - 14:30: Gentofte Volley vs Holte IF (Kildeskovshal 1)

14.04 - 19:00: Holte IF - Gentofte Volley (Ny Holtehal)

17.04 - 15:00: Gentofte Volley - Holte IF (Kildeskovshal 1)

20.04 - 20:00: Holte IF - Gentofte Volley (Ny Holtehal)