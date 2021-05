Flot EM-præstation af OK ØST Birkerøds Søren Thrane Ødum

I Knock-Out-sprinten starter alle løbere samtidigt, og det er korte baner. I denne disciplin løb den talentfulde løber sig frem til semifinalen, efter at have vundet sit heat i kvartfinalen. Sprint EM blev afsluttet med Individuel sprint, og også her løb Søren Thrane Ødum sig til det bedste danske resultat. På trods af en lille fejl løb han sig ind på en flot 16. plads kun et minut efter den vindende svensker. Det er noget af en præstation for en juniorløber.