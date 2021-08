Flere pårørende melder sig: Plejecenter har haft problemer i årevis

Mange læsere har henvendt sig med deres dårlige erfaringer fra Hegnsgården i Nærum. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

En række andre pårørende står nu frem med belastende historier om deres oplevelser på og med Plejecenter Hegnsgården i Nærum. De undrer sig såre over, at kommunen endnu ikke har gjort noget

Da Bettina Malmkvist i forrige uges avis stod frem med sine og specielt sin 88-årige svigermors dårlige oplevelser i forbindelse med et rehabiliteringsophold på Hegnsgården vakte det rigtigt dårlige minder hos mange læsere.

I hvert fald er både redaktionen, og i øvrigt også Bettina Malmkvist selv, efterfølgende blevet kontaktet af adskillige pårørende, som gerne vil bidrage med deres oplevelser. Og der tegner sig et billede af, at der har været store problemer gennem flere år på Hegnsgården.

"Jeg bliver simpelthen kimet ned af borgere, som vil sige tak, fordi jeg er stået frem. Og så fortæller de bare den ene forfærdelige historie efter den anden, hvor de blandt andet har oplevet præcis det samme, som vi har," siger Bettina Malmkvist til Rudersdal Avis.

Hun har efterlyst klar handling fra kommunens side på baggrund af hendes egne oplevelser, først med sin svigerfar og senest - her i sommer - med sin svigermor, som netop har været på et rehabiliteringsophold efter en brækket hofte. Et ophold, som efter hendes mening, gik helt galt.

De mange henvendelser, som hun sidenhen har modtaget, har bestyrket hende i, at Rudersdal Kommune ikke kan være Pleje- og Rehabiliteringscenter Hegnsgården bekendt.

"Det gør to ting ved mig. Det ene er, at jeg får den kampgejst, at den her sag vil jeg følge helt til dørs. Den anden er, at jeg ærgrer mig over, at jeg ikke gjorde mere ved sagen, da min svigerfar var på Hegnsgården for tre år siden. Jeg kan få helt dårlig samvittighed over, at det der kan få lov at fortsætte i de efterfølgende tre år," siger Bettina Malmkvist.

Bange for personalet En af de læsere, som har henvendt sig, er Tine Højfeldt, hvis 81-årige mor for halvandet år siden blev indlagt på Hegnsgården efter et langt hospitalsophold i isolation. Moren var traumatiseret og afkræftet, og hendes tilstand på rehabiliteringscentret blev ikke bedre.

"Min mor fik en masse medicin, blandt andet morfin, som hun ikke kunne tåle, og hun kastede det op. Personalet stod ved siden af hende, og fortalte hende, at hun skulle spise sine piller ellers døde hun, eller også kom hun bare tilbage på hospitalet," fortæller Tine Højfeldt.

"Min mor var bange for personalet. Hun var bange for at blive skældt ud og bange for at fortælle, at hun havde kastet op, så derfor fik hun ikke den medicin, hun skulle have."

Tine Højfeldt og hendes mor har i det hele taget mange dårlige minder fra Hegnsgården. Hendes mor faldt for eksempel flere gange og lå hjælpeløst på gulvet uden at få hjælp med det samme, hun blev indlagt på hospitalet med mistanke for en blodprop, som personalet først reagerede på efter en dag, og grundlæggende var der ingen dialog - tværtimod oplevede Tine Højfeldt personalet som uforskammet og vredt.

Og hendes mor kom først til hægterne igen, efter hun var kommet hjem.

Da Tine Højfeldt efterfølgende rejste sagen for ledelsen, blev hun spurgt om de måtte bruge hendes oplevelser som en case for, hvordan personalet IKKE skulle gøre.

Det ville hun og hendes mor ikke være med til. De ville slet ikke have mere med Hegnsgården at gøre.

Blev depressiv En anden læser, Lone Hougaard, har heller ikke noget godt at sige om hendes mors ophold på Hegnsgården, hvor hendes mor var på to rehabiliteringsophold i 2017 og 2018.

"Vi hentede simpelthen min mor hjem. Det var så trist, at hun sad der fuldstændigt tom i hovedet efter et hospitalsophold, i noget der mest mindede om en celle. Det var forfærdeligt," siger hun.

Hendes mor, som dengang var i slutningen af firserne, blev knap nok taget imod, fortæller Lone Hougaard.

"Hun fik en trist modtagelse. Vi kommer ind, og så kommer der en person kortvarigt ind og går igen. Så er vi ellers bare i et tomt værelse med en sygeseng og et bord og ikke noget som helst. Vi må selv købe nogle potteplanter og en dug til bordet, bare for at gøre det nogenlunde menneskeligt dagen efter. Der kommer heller ikke nogen ind og fortæller min mor, hvad der skal ske med genoptræningen og undersøgelser før et par dage efter," siger Lone Hougaard.

Hun oplevede, at der ingenting skete, at der ikke var nogen fokus på hendes mor, og heller ikke nogen klar plan for morens genoptræning.

"Hun følte sig så ensom, specielt fordi hun ikke havde kræfterne til at gøre noget positivt. Når man kommer fra et hospitalsophold efter at have fået sat hoften på plads og har fået morfin for at holde smerterne ud, så er der ikke ret mange kræfter til at komme op over kanten igen. Og at man så bliver sat i sådan et tomt værelse, hvor man ikke kan ret meget andet end at sidde og kigge ud af vinduet... Hun blev depressiv og forsvandt ind i sig selv, og det var rædselsfuldt. Hun kom først op på mærkerne igen, da hun kom hjem til sig selv," siger Lone Hougaard.

Ubehagelig velkomst Søren Aasmul har oplevet Hegnsgårdens rehabilitering på egen krop, da han i 2019 blev indlagt på Hegnsgården efter at have brækket albuen og hoften.

Han var kun 53 og nok med årtiers afstand den yngste, fortæller han.

Hans oplevelser fra Hegnsgården er ikke ubetinget dårlige, men hans ophold fik i hvert en rigtig dårlig start.

"Da jeg ankom fra hospitalet var der ikke plads, og det er jo, hvad det er. Jeg blev midlertidigt lagt ind på en fjerdedel af en stue, hvor der stadig stod møbler fra en tidligere beboer. Der var sat en skærm op. Jeg skulle jo have et sted at ligge, så det er jo fint nok," siger han.

"Men så kom der en mandlig plejehjemsassistent, og det lyste simpelthen ud af ham, at jeg kom totalt ubelejligt. Så gjorde han så lidt som muligt, og så gik han igen. Så lå jeg bare der, og det var faktisk sådan, at den ene af de to falckreddere, der havde afleveret mig kom og spurgte, om jeg var ok," siger Søren Aasmul.

Medarbejderen, som havde taget imod, kom senere tilbage og undskyldte sig med, at der var noget aftensmad, der skulle serveres.

"Så instruerede han mig i, hvad der nu skulle ske, og jeg fik sådan en håndledsalarm. Det, som jeg bed mærke i, var, at han under instruktionen sagde, at jeg ikke skulle forvente, at de kom, når man trykkede på alarmen. De havde ikke tid til at komme og servicere en. Jeg syntes, det var en totalt utilstedelig måde at møde en ny beboer på et rehabiliteringscenter på. Jeg synes simpelthen, hele måden han kom på, det gør man bare ikke. Når man kommer og er helt på hælene, så må personalet tage sig tid til at tage ordentligt imod," siger Søren Aasmul.

Rudersdal Avis har modtaget en række, i alt ti, yderligere henvendelser med fortællinger om manglende empati og engagement, dårlig dialog og lydhørhed, fejlagtig behandling og en grundlæggende trist modtagelse og ophold på Plejecenter Hegnsgården.

Historier, som på mange måder, svarer til de oplevelser, som Bettina Malmkvist og hendes svigermor netop har haft.

"Det her drejer sig ikke om min ene oplevelse. Som jeg hører det, er det den samme oplevelse, alle har. Og det er der nogen højere oppe, som har vidst i lang tid uden at gøre noget ved," siger Bettina Malmkvist og fortsætter:

"Rudersdal er en af landets rigeste kommuner. Er det virkelig noget, vi vil lægge navn til? Nu har jeg boet her siden 1994 og altid været lidt stolt af at bo her i kommunen. Jeg er simpelthen flov over det her. Det er så kritisabelt," siger hun.

