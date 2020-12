Se billedserie Parkeringskælderen under Hovedbiblioteket i Birkerød er et af de steder, hvor unge mennesker hænger ud og kan være medvirkende til at skabe utryghed. Indenfor den seneste uge har politiet modtaget tre anmeldelser om unge uromagere i byen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Flere anmeldelser om unge uromagere: De har svært ved at bruge deres tid ordentligt

Unge uromagere i Birkerød har indenfor den seneste uges tid optrådt i politiets døgnrapport flere gange. Ifølge kommunens ungechef har man fokus på problemet.

Rudersdal - 23. december 2020 kl. 18:23 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Unge uromagere, der skaber utryghed i Birkerød, har tidligere været et fokuspunkt flere steder i medierne. Og nu bliver de det måske igen.

I hvert fald ser indledningerne fra tre noter, som er hentet fra Nordsjællands Politis døgnrapporter i løbet af den seneste uge således ud:

»En gruppe af 10-15 unge mænd skabte onsdag aften (den 16. december, red.) omkring klokken 19.00 uro og uorden i Hovedgaden, hvor de kastede ting mod ruderne i bygningerne«, »Mandag aften (den 21. december, red.) klokken 21.19 affyrede en gruppe unge fyrværkeri mod ruderne i en bygning på Hovedgaden« og »En gruppe unge kastede mandag aften (den 21. december, red.) omkring klokken 21.35 med sten mod de biler, som kørte på Stationsvej«.

Derudover melder tirsdagens døgnrapport også om ild i en container ved Fitness World på Mølledamsvej i Birkerød. Anmeldelsen fik politiet mandag aften klokken 21.44, men om branden var påsat, og hvem der i så fald står bag, melder historien på nuværende tidspunkt intet om.

Til gengæld burde det være tydeligt for enhver, at der er nogle unge mennesker, der den seneste uges tid har haft mere end almindeligt svært ved at udvise en ordentlig opførsel i det offentlige rum.

Tidligere har historier om unge uromagere i Birkerød fået Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, til at slå på tromme for, at der bliver sat mere fokus på problemstillingen. På baggrund af uroen har han blandt andet stillet spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup (S).

I kommunen har man blandt andet gennem SSP-samarbejdet og de såkaldte gadeteams fokus på de unge, som hænger ud i gadebilledet - og her er det naturligvis vigtigt at understrege, at det ikke nødvendigvis er de samme som dem, der står bag uroen.

Gitte Magnus, der er ungechef i Rudersdal Kommune, siger, at man den seneste tid har haft et skærpet fokus på Birkerød.

De unge uromager holder sig ikke altid til parkeringskælderen under Hovedbiblioteket, og der har også været tilfælde, hvor de har skabt ballade og utryghed på selve biblioteket.

- Vi har haft fokus på Birkerød i en periode for at komme nogle af de her udfordringer til livs. Vi har et rigtig fint samarbejde med politiet, og vi har en rigtig god lokalbetjent, som er dygtig og sød, siger Gitte Magnus, der mener, at det er hensigtsmæssigt, hvis politiet af og til griber udfordringerne an iført de pædagogiske briller.

- Politiet har også en opgave i at løse det her på en pædagogisk måde og ikke kun på en politimæssig måde. Og hermed mener jeg ikke, at de ikke skal håndhæve loven, for selvfølgelig skal de det, men det kan man gøre på mange måder, siger Gitte Magnus.

Hun beskriver de unge mennesker, som kommunens medarbejdere møder igennem deres arbejde på gadeplan, som »helt normale unge mennesker, der har sværere ved at bruge deres tid ordentligt«.

- Når det så er sagt, synes jeg ikke, at det er nogen undskyldning for at opføre sig som idioter, siger Gitte Magnus.

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, har forsøgt at sætte fokus på problemerne med de unge uromagere i Birkerød. Han har blandt andet lagt en video på sin Facebook, hvor han er på Hovedbiblioteket med Jan Teslak, der på egen krop har oplevet, når unge uromagere skaber problemer. I 2018 blev han slået ned af en gruppe unge med indvandrerbaggrund, da han befandt sig på biblioteket.

Gitte Magnus forklarer, at kommunens medarbejdere har fokus på at komme ud og få kontakt med de unge mennesker på gaderne, så de kan få dem aktiveret.

- Her kan vi få talt med dem om livet, kærlighed, skolegang, job og drømme, siger Gitte Magnus, der påpeger, at de unge i grupperinger måske ikke altid har den mest positive indflydelse på hinanden.

- En ting er jo, hvem de er som individer, og noget andet er, hvem de er som individer i et fællesskab, hvor de ikke nødvendigvis bringer hinandens bedste sider frem, og vi ser ofte, at det bliver laveste fællesnævner i stedet for højeste fællesnævner, der bliver dagsordensættende for, hvordan man agerer som gruppe, siger Gitte Magnus.

Hun tilføjer, at det derfor særligt er i gruppedynamikkerne, at det kan være svært for kommunens medarbejdere at gøre en positiv forskel.

- Når vi har dem individuelt, kan de jo være nok så fornuftige og have mål og drømme, som ikke kommer til udtryk i gruppedynamikkerne. Man forsøger derfor at aktivere dem i grupper, så de kan se andre sider af sig selv og hinanden, end dem de måske er vant til at se, siger Gitte Magnus.