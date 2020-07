Fisker Jens maler med blomster

Her har han har omdannet plænen ved Vedbæks gamle stejleplads til en stor blomstrende fisk, til glæde for bier, sommerfugle og andre insekter.

Fisker Jens har dermed brugt corona-tiden på at udgrave og så en vildengs blomsterblanding for at skabe noget diversitet i naturen omkring Vedbæk Havn.

- Her på Vedbæks gamle stejleplads, hvor fiskerne i sin tid tørrede deres garn, synes jeg, at en stor fisk var det helt rigtige motiv til det nye vildengs-blomsterbed. Når man ser stejlepladsen fra oven, er der nemlig helt tydeligt en fisk, forklarer Fisker Jens.

Han håber, at Vedbæks borgere og andre besøgende kan få glæde af den lille blomstrende oase, der ligger med udsigt til havn og hav, og han håber, at det kan give inspiration til andre om at lave lignende åndehuller i andre byer og dermed være med til at sikre bedre vilkår for bier, sommerfugle og andre insekter.