Fire millioner ekstra til Byplan skal slanke sagsbunken

"Mit bedste råd lige nu er at væbne sig med tålmodighed og lade være med at lægge optimistiske planer med entreprenørerne. Hvis en sag ikke er lige til, så kan der meget let gå op til et halvt års sagsbehandlingstid. Andre sager kan heldigvis ordnes hurtigere, men pt. ligger vi på to-tre måneders sagsbehandlingstid for for eksempel enfamiliehuse," fortæller formand for byplanudvalget Anne Christiansen (L) i en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune.