Fiorini er flyttet til større lokaler hos naboen

"Jeg glæder mig til at kunne vise mine ting i et større lokale," siger indehaver Bettina Lauritzen.

Hun glæder sig også over at få hele tre vinduer til udstilling af sine moderigtige klæder.

Fiorini afløser forretningen, Fishing for Compliments. Dennes indehaver Anne-Sofie Berg har afstået butikken, fordi hun har valgt at stifte familie, og hun skal dermed på det personlige plan have med tøj i meget små størrelser at gøre.