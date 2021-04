Se billedserie Biografdirektør Michael Berg flankeret af blandt andre Orson Welles og Rita Hayworth glæder sig voldsomt til at byde publikum ind i biografens magiske mørke igen. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Film skal opleves i biografen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Film skal opleves i biografen

Nedlukningen har kostet på pengepungen for biografdirektør Michael Berg. Men det kan ikke tage hverken optimisme eller forventningsglæden fra ham. 6. maj kan han nemlig igen lukke publikum ind i mørket i en nyistandsat Birkerød Bio

Rudersdal - 28. april 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Som lange køer ved teststederne lige nu vidner om, så er der rigtig, rigtig mange, som glæder sig til, med det påkrævede coronapas i hånden, at kunne bruge kulturlivet og det sociale liv igen.

Og dem som skal tage imod, glæder sig lige så meget. Som Birkerød Bios Michael Berg:

"Hvis du kan forestille dig, køer, der kommer på græs efter en lang vinter. Det er lidt den følelse, vi biograffolk har lige nu," siger biografdirektøren.

"Den begejstring, som folk har lige nu over at få deres sociale liv tilbage, glæder vi os jo også rigtig meget til i biograferne. Vi ved godt, at der kommer nogle benspænd med coronapas og så videre. Men så er det jo godt, at vi først åbner igen 6. maj, for så er der nogle andre brancher, der har lært folk at huske hurtigtest," smiler han.

Selvom mængden af restriktioner stadig giver noget usikkerhed, og det har kostet ret dyrt at holde lukket vinteren over, er der alligevel ikke meget, der kan slå Michael Berg ud af kurs lige nu.

"Vi har et fantastisk filmår i vente. Vi har Jussi Adler Olsens Marco Effekten, der bliver filmatiseret med en ny kommissær, Ulrich Thomsen. Vi har et fantastisk sommerprogram og en film baseret på en bog af Karen Blixen i starten af august. Vi har også en masse gode familiefilm, der kommer for eksempel en nyfilmatisering af Busters Verden, og en rigtig hestefilm med Spirits til alle hestepigerne i Birkerød og omegn," fortæller han, som også har tænkt sig at give den nykårede Oscarvinder Druk en tur mere på lærredet.

Ryddet op og renoveret Samtidig er det også lykkedes, trods alt, at bruge al den tid, coronaen lod biografen stå tom til noget fornuftigt.

"I løbet af de sidste fem måneder har vi faktisk kunnet renovere biografen. Kommunen og ejeren af bygningen har haft mulighed for at gå ind og kigge på nogle ting, som trængte til noget forbedring, så derfor har vi fået moderniseret vores flotte foyer, og inde i den store sal har vi fået lavet nogle mere skjulte forbedringer. Vi har renset stole, og vi har ryddet op og smidt ud. Alle de ting, som man ikke har tid til at gøre i dagligdagen," siger Michael Berg, mens han viser rundt i de nye omgivelser, som venter publikum allerede fra næste uge.

Alt i alt er Birkerød Bio kommet igennem en verdenshistorisk hård periode med skindet på næsen. Kompensationsordninger og stor velvilje fra kommunen, samtidig med Michael Bergs faste arbejde ved siden af Birkerød Bio, har gjort, at der ikke er krisetider i Birkerød Bio.

Men nedlukningen har da alligevel gjort ondt.

"Mit regnskabsmæssige underskud siger 220.000 kroner på trods af, at kommunen har hjulpet med huslejen og sådan noget. Og det skyldes jo mest af alt det overskud, som vi ikke har fået i den her sidste periode," siger Michael Berg og fortsætter:

"Det var ikke hårdt at lukke i marts, april, maj sidste gang. I hvert fald ikke nær så hårdt, som det var at holde lukket i december, januar, februar, marts og april. I den periode ligger der tre ferier, og ferierne udgør en meget stor del af vores omsætning. En uges ferie som juleferien, vinterferien og påskeferien står hver for cirka 10 procent af vores besøgstal og omsætning, så det er jo et ordentligt hug at mangle tre gange 10 procent af omsætningen. Overskuddet i de gode uger betaler jo for de dårlige perioder," siger han.

Det stiller krav til indtjeningen efter genåbningen, og han kan også godt se, at der vil være mange virksomheder, der går en hård tid i møde, når kompensationsordningerne forsvinder.

"Det er da klart, at hvis man er en lille erhvervsdrivende, der har brugt sin egenkapital, så er man jo nervøs for fremtiden. Men... Birkerød Bio skal nok klare sig. Når James Bond kommer til efteråret, hverdagen er tilbage, og folk begynder at strømme i biografen igen, så har alting klaret sig. Jeg er mere bekymret for alle de virksomheder, som havde det dårligt inden coronaen," siger han.

Han glæder sig til at byde stampublikummet fra børnefilmklubben og Birkeklubben tilbage, så de i første omgang kan se alle de film, som de mangler i den sæson, der fik så brat en ende. Og så frygter Michael Berg heller ikke, at folk har ændret filmvaner efter at have streamet premierefilm i coronatiden.

"Streamingtjensterne har jo nok i virkeligheden gjort biograferne en tjeneste ved at bekræfte folk i, at der jo ikke findes bedre steder at se film end i biografen. Selvom man ikke længere kan sige, at film skal ses i biografen, så kan man i hvert fald sige, at film skal opleves i biografen. Du kan være social, du kan date, du kan give dine børn en oplevelse og du sidder og morer dig sammen med andre mennesker," siger han og fortsætter:

"Der vil være biograf til evig tid. Hvem vil ikke sætte sig om på bagerste række og holde sin date i hånden, efter man har mødt hinanden på Tinder? Man starter med kaffen, som er det billigste, og hvis man overlever kaffemødet, så går man i biografen. Og hvis man så har klaret sig gennem de to prøver, kan det jo være, at man bliver inviteret hjem til aftensmad. Det er vores plads i det hjul," griner han.