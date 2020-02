Festival: Kom og deltag med stjernerne

- Det er et unikt koncept, som Ny Musik nu kører for syvende år i træk, og hvor topprofessionelle musikere møder og spiller med unge talenter - både lokale og udenbys fra. Det er sjovt for de rutinerede, og de unge kan tage ved lære og lade sig inspirere. Det samme kan publikum, og helt specielt i årets festival får publikum mulighed for at være med til at komponere et stykke musik sammen med Sven Birch fra Østrig. Han har nogle specielle musiske redskaber med, så de fleste kan være med, forklarer Jack Otto Kristensen i Frederiksborg Amts Avis lørdag.