Holte Rotary hædrede en række medlemmer til sin store genåbnings- og sommerfest for nylig. Foto: Holte Rotary

Send til din ven. X Artiklen: Fest på Næsseslottet: Med kors, bånd og stjerner på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fest på Næsseslottet: Med kors, bånd og stjerner på

Rudersdal - 06. juli 2021 kl. 17:22 Kontakt redaktionen

Rotary Holte Rotary har ved sin store genåbnings- og sommerfest på Næsseslottet hædret en række medlemmer, og der blev uddelt PHF'er.

PHF står for Paul Harris Fellow. Han stiftede Rotary International. Tildelingen af PHF'er sker ofte ved et Rotary års afslutning, og en PHF gives til personer, som har udmærket sig særligt og "som i sit virke går ind for Rotarys idealer".

Præsident Jens Husted Kjær besluttede at uddele flere PHF'er i år - dels for at markere, at Rotary Danmark fylder 100 år netop i år. Dels for at følge en venlig anbefaling fra dem højere på strå om at få PHF'erne ud og gøre gavn. Og sidst, men ikke mindst, fordi der er en del medlemmer, som rent faktisk har gjort en særlig indsats.

Jens Husted Kjær valgte at tildele en PHF til:

Steen Møller, Stig Hølledig, Michael Timm, Knud Leegaard, Jørgen Tarris og Per Ankær

Og en PHF m/safir til:

Henrik Seest og Jesper Winther Andersen

Jens Husted Kjær pegede på, at modtagerne enten havde været med til at stifte Holte Rotary og/eller har gjort en stor, aktuel indsats.

Da støvet havde lagt sig, trådte Per Ankær frem og overrakte Jens Husted Kjær en PHF. Han var ikke selv klar over, at dette ville ske. Det ville se lidt underligt ud, hvis en siddende præsident var med til at give sig selv en udmærkelse. Men Past Præsident Per Ankær og sekretæren havde stukket hovederne sammen og konstateret at have mandat til at give præsidenten en PHF, fordi han har kørt klubben særdeles kompetent og aktivt under Corona-nedlukningen. Et helt specielt år som fik en flot afslutning.

Men hermed var det ikke helt slut: Jens Husted Kjær uddelte også en check på 60.000 kroner til formanden for "Holte Dagen-udvalget", Henrik Seest. Rotary-arrangementet skulle have været holdt i maj i år, men blev udskudt til næste år pga. Corona-restriktioner. Med checken er der garanti for gennemførelsen af Holte Dagen, der vil donere sit overskud til et godgørende formål.