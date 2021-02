Fem tjekket for røgforgiftning efter brand

Brandvæsnet undersøgte sagen nærmere, og det viste sig, at der formentlig var opstået brand i en mikroovn, som derefter havde forårsaget røgudvikling.

Idet fem personer havde ligget og sovet i huset under røgudviklingen, blev ambulancer tilkaldt for at tilse dem for eventuel røgforgiftning. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten tirsdag formiddag.