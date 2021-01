Når eleverne i Rudersdals folkeskoler igen må møde op i klasselokalerne, kan de se frem til flere lærere på skolerne. Børne- og Skoleudvalget har således vedtaget at hæve bevillingen til skolerne med 4,9 millioner kroner, der skal bruges på flere lærere. Foto: Rudersdal Kommune

Fem millioner til flere skolelærere

Rudersdal - 17. januar 2021

Børnene i Rudersdals skoler kan i år se frem til at få flere voksne omkring sig i undervisningen.

Det står klart efter, at Børne- og Skoleudvalget netop har vedtaget at hæve bevillingen til Rudersdals folkeskoler med 4,9 millioner kroner, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. Midlerne kommer fra staten, da man på sidste års finanslov vedtog at sende flere penge i retning af folkeskolen.

Og at den ekstra bevilling giver mulighed for, at der i år vil være råd til flere lærere på kommunens otte folkeskoler, glæder Børne- og Skoleudvalgets formand, Daniel E. Hansen (V).

- Jeg er glad for, at vi med disse ekstra midler har mulighed for at understøtte skolernes videre udvikling. Jeg ser også med tilfredshed på, at der fra statens side ikke er lavet snævre rammer for anvendelsen, således at skolerne selv kan vurdere, hvor pengene kan gøre den bedste gavn. Tilmed er det en god måde for skolerne at kunne planlægge det kommende skoleår med flere lærerkræfter efter et udmarvende år med covid-19, siger Daniel E. Hansen ifølge den kommunale pressemeddelelse.

Med bevillingen vil flere elever opleve at have timer, hvor flere lærere er sammen om undervisningen. Det giver blandt andet mulighed for, at eleverne kan arbejde på mindre hold, og det giver ekstra hænder til støtte til elever med særlige behov.

Ressourcen vil hjælpe skolerne på vejen mod en reel undervisningsdifferentiering, lyder det i den kommunale pressemeddelelse. De ekstra lærerkræfter skal nemlig bruges på at styrke kommunens tilbud om holddannelsestimer, to-lærerordninger, samt specialpædagogisk støtte og inklusion.

- Her i Rudersdal ønsker vi at tilbyde vores skolebørn den bedst mulige skolegang. Flere dygtige lærere i vores skoler er naturligvis altid et godt fundament for at lykkes med netop det, siger Daniel E. Hansen.

Alle otte folkeskoler i Rudersdal får del i pengene og dermed råd til at ansætte flere lærere. Midlerne er ligeligt fordelt mellem skolerne efter antallet af elever på skolen. Da specialklasseelever tæller for to i beregningen af skolernes elevtal, vil skoler med specialklasserækker også opleve at få tilført ekstra ressourcer til at styrke undervisningen.