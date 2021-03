Birkerød Idrætscenter, hvor et af de to mobile testcentre er placeret.

Faste teststeder i Rudersdal Kommune

Rudersdal - 14. marts 2021 kl. 06:40 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Fra på mandag den 15. marts vil det være muligt at få foretaget en PCR-test alle ugens dage i Rudersdal Kommune. Det mobile testcenter vil skiftevis være i Nærum og Birkerød og der vil være åbent enten fra klokken 08.00-13.45 eller klokken 15.30-21.15. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

- PCR-testen, hvor man bliver podet i halsen, er den mest sikre test, hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet. Man får svar inden for 24 timer på sundhed.dk eller via appen MinSundhed, og der skal bruges NemID. Det er ikke muligt at bestille tid, oplyser kommunen.

Foruden PCR-test er det også muligt at få foretaget hurtigtest (næsepodning) på Kulturcenter Mariehøj (i kultursalen, red.) på Øverødvej 246A i Holte.

Der er åbent daglig i tidsrummet klokken 08.00-20.00. Tidsbestilling er ikke mulig og testresultatet fremsendes med sms.

- Det er muligt at orientere sig om faste og andre mobile testcentre og herunder mulighed for tidsbestilling via www.regionh.dk/testcenterdanmark - både faste og mobile testcentre. Hurtigtestcenteret ved Holte Midtpunkt er nedlagt, skriver kommunen.

Hvis man vil benytte sig af muligheden for at blive testet på de mobile testcentre, skal man blot møde op inden for de anførte tidsrum - følg skiltene på stedet.

- Det er ikke muligt at bestille tid. Husk sygesikringskort og mundbind, og husk at holde mindst to meters afstand, lyder det i pressemeddelelsen.

Rudersdal Kommune gør opmærksom på, at der kun vil være ét testhold. Derfor kan der være ventetid.

Her kan du blive testet Mandage klokken 15.30-21.15: Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød

Tirsdage klokken 15.30-21.15: Beboerhuset, Nærumvænge Torv 25, 2850 Nærum

Onsdage klokken 08.00-13.45: Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød

Torsdage klokken 08.00-13.45: Beboerhuset, Nærumvænge Torv 25, 2850 Nærum

Fredage klokken 15.30-21.15: Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød

Lørdage klokken 15.30-21.15: Beboerhuset, Nærumvænge Torv 25, 2850 Nærum

Søndage kl. 08.00-13.45: Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød