Du kan blive pcr-testet i Nærum og Birkerød. Den mobile testenhed kommer ikke længere til Vedbæk og Holte. Foto: Signe Steffensen

Fast kviktest på vej til Skovparkeringen

Kommunen skal etablere faste teststeder tre steder i kommunen. I Holte kommer der, hurtigst muligt, kviktest på Skovparkeringen med åbent alle ugens dage

Rudersdal - 16. marts 2021 kl. 11:53 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Coronatest Snart flytter det kommunale tilbud om kviktest eller antigentest tilbage til Skovparkeringen overfor Holte Midtpunkt.

Region Hovedstaden har vedtaget en ny teststrategi, der betyder, at der skal oprettes flere faste teststeder i regionen, så der er teststeder i alle kommuner. Strategien trådte i kraft 1. marts, og de nye teststeder skal erstatte de mobile teststeder.

Det betyder, at Rudersdal Kommune arbejder på at etablere faste teststeder i henholdsvis Nærum, Birkerød og Holte.

Forvaltningen arbejder stadig på at finde egnede teststeder i Nærum og Birkerød, men i Holte har man lagt sig fast.

Det betyder, at det faste kviktesttilbud vender tilbage til Skovparkeringen.

"Det er vores tilbud om lyntesttilbud på Kulturcenter Marienhøj, som vi flytter til Skovparkeringen. Det gør vi for at få flere brugere. Vi har gode erfaringer med, at folk brugte den tidligere. Både folk, der kørte både nord og syd ad Kongevejen, i forhold til S-togsstationen, og når folk købte ind," siger borgmester Jens Ive (V) om valget af placering.

Det "nye" tilbud om kviktest i Holte vil have åbent alle ugens dage fra klokken 8-20, men det er endnu sikkert, hvornår det kan lade sig gøre at slå dørene op.

"Problemet er jo, at der er 98 kommuner, der skal have fat i udstyr i øjeblikket, så hvornår vi kan flytte fra Mariehøj, har vi ikke på plads. Men vi vil gerne flytte så hurtigt som overhovedet muligt," siger Jens Ive.

PCR i Birkerød og Nærum De to kommende faste testcentre i Birkerød og Nærum skal give borgerne mulighed for at tage en pcr-test.

Det er altså endnu uafklaret, hvor de to centre skal placeres, men i udvælgelsen af teststeder er der lagt vægt på en god geografisk spredning i kommunen, at borgerne kan tilgå teststederne ved hjælp af offentlig transport, og at der er fornuftige parkeringsmuligheder.

Som led i etableringen af teststeder sørges der for tilgængelighed for borgere med handicap.

Midlertidige testcentre Indtil de faste teststeder etableret fortsætter de nuværende midlertidige testcentre med at tilbyde både pcr-test og antigentest.

Der gælder dog også nyt herfra.

For det første skal man nu bestille tid til test via coronaprover.dk, og desuden skal man bide mærke i, at de midlertidige mobile tilbud ikke længere kommer til Vedbæk og Holte.

Det har en del borgere allerede opdaget på den kedelige måde ved at møde op til et lukket tilbud på henholdsvis Vedbæk Sognegård og På Sporet i Holte.

Indtil videre kan man stadig blive testet i Nærum i Beboerhuset på Nærumvænge Torv og i Birkerød Idrætscenter. Der vil være åbent enten klokken 8.-13.45 eller klokken 15.30-21.15, og der skal altså bestilles tid på forhånd på coronaprover.dk, og man kan også læse mere på rudersdal.dk