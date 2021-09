Se billedserie Glas- og mosaikkunstneren Helle Scharling-Todd og dybtrykgrafikeren Anneline Schjødt Pedersen udstiller begge i den Gl. Præstegaard frem til 17. oktober. Foto: ALLAN NORREGAARD

Fascinerende modsætninger mødes i Birkerød Kunstforening

Lørdag er der fernisering i Birkerød Kunstforening i den Gl. Præstegård, hvor den akademiuddannede glas- og mosaikkunstner Helle Scharling-Todd og den autodidakte dybtrykgrafiker Anneline Schjødt Pedersen udstiller frem til 17. oktober.

Rudersdal - 17. september 2021 kl. 10:41 Af Frank S. Pedersen Foto: Allan Nørregaard

Om noget er grimt eller smukt er smag og behag. Men man kan roligt sige, at der er stor forskel på både kunstnerne og udstillingerne i stueetagen og på 1. sal i den gamle præstegård.

Nederst fylder Helle Scharling-Todd rummene med et retrospektivt udvalgt af sine værker i glas og mosaik gennem 50 år.

- Jeg har altid drømt om, at der kunne være mere funktionel og inspirerende udsmykning i byrummet, drømt om at bruge flere farver i rummene. Opbyggende glade farver, jeg arbejder med glas, fordi det har en indvirkning på sindet, fortæller hun, der herhjemme og i udlandet står bag en lang række udsmykninger på skoler, i institutioner, svømmehaller og kirker. Helle Scharling-Todd står blandt andet bag det farveorgie, der i 1993 afløste et brunt kirkerum i det mørke Jylland. Uhre Kirke er i dag et yndet turistmål.

Helle Scharling-Todd er fascineret af glasset der lader lyset passere og mosaikkerne der genspejler lyset.

Ikke dekorativt Oppe ad trappen udstiller Anneline Schjødt Pedersen sine i kobber og zink dybtrykte grafiske værker, der også strækker sig over hendes tid som anerkendt professionel kunstner fra 2015 og til nu.

- Jeg har aldrig lavet noget for, at det skal være dekorativt. Hvis det ser ud til at blive for pænt, så kan jeg godt finde på at gå i gang med svensknøglen. Jeg lader gerne en erosion, fejl, i pladen være, og skulle jeg tabe noget, eller der skulle falde noget af voksen af, så er det bare en udvikling, fortæller hun.

Resultatet af den kunstneriske proces er ikke givet på forhånd for Anneline Schjødt Pedersen. - Det kan overraske mig selv, det er som om, tingene har deres eget liv.

Siden 2015, hvor hun første gang klarede at komme ind på en censureret udstilling, har der været fuld fart på Anneline Schjødt Pedersens kunstneriske karriere.

Blåstemplet Egentlig begyndte hun sit kreative virke med dybtryk allerede som 19-20-årig.

- Jeg er autodidakt dybtrykgrafiker, og købte dengang, i 1989-1990, en gammel skomagerpresse. Min var billedkunstner, så jeg er opvokset med kunsten. Men siden jeg debuterede i 2015 og fik det blå stempel ved at blive optaget i Billedkunstnernes Forbund, BKF, er det gået stærkt. Medlemskabet har også givet mig mulighed for at få skabt et netværk i den verden, fortæller Anneline Schjødt Pedersen.

Inden debuten er arbejdslivet også foregået i kunsten. Hun blev uddannet bibliotekar, men arbejdede aldrig som sådan.

Raderpen, syre og tilfældigheder er med til at skabe Anneline Schjødt Pedersens værker, der både er vilde og delikate, viser både fordærv og vækst, drama og følsomhed.

I stedet blev et studiejob hos Bruun Rasmussens Kunstauktioner til fast arbejde, siden som vurderingssagkyndig og kunstregistrator på blandt andet Stom P Museet.

Der er er ufatteligt mange detaljer i de meget organiske grafiker.

Studeret kunstner Stueetagens kunstner har et helt andet karriereforløb, som begyndte på kunstakademiet i Ravenna.

- Efter studentereksamen tog jeg til Italien, hvor jeg begyndte med mosaik, senere til Tyskland for at arbejde med glas, fortæller Helle Scharling-Todd. Hun har læst kunsthistorie i København og studeret i Mexico, men i dag er hun bosat i Californien. Dog med en dansk base på Langeland, hvor hun oprindeligt kommer fra.

- Det er ikke med min gode vilje, at jeg er emigreret, men jeg mødte en amerikansk mand i Aarhus. Han er havbiolog og forsker og jeg fulgte med ham til Amerika. Jeg arbejder meget udendørs, og så er det jo en fordel at være i Californien, jeg tror ikke det har regnet siden november, smiler hun.

En flintesten bryder fladen på den farverige mosaik.

Personlige eksperimenter For nu, som 76 årig, arbejder hun stadig, i hvert fald tre-fire timer om dagen og tanken om at gå på pension ligger hende fjernt.

- Det ville være kedeligt, nu hvor alle min børn er blevet voksne, har jeg jo tiden, siger hun.

Glaskunst med malet motiv, som Helle Scharling-Todd har lavet hos det hedengangne Scanglas i Korsør er et andet af glaskunstnerens personlige eksperimenter.

Hendes udsmykninger i både glas og mosaik er bestillingsværker, der selvfølgelig er placeret, der hvor de er købt til. Værkerne på udstillingen i præstegården er mere personlige. Fra hendes brud med de firkantede vinduesrammer i ungdomsoprørets '60'ere til tidens eksperimenter med tredimesionelle skulpturer, glasmaleri og sandblæsning. Helt frem til en mosaik om dialog fra coronatiden.

Helle Scharling-Todd har efter sin egen hukommelse tidligere tilbage i 1960'erne udstillet i Birkerød, hvor hendes tante skaffede hende lidt opmærksomhed, - men det er der nok ikke nogen, der kan huske, mener hun. Mosaikken her er en af hendes seneste og handler om dialog i en coronatid.

- Jeg vil tro, at der er en rød tråd i mine eksperimenter, man kan se en udvikling, siger hun om de udstillede værker.

Særskilte fortællinger Også Anneline Schjødt Pedersen kan se en udvikling i sine værker over de godt fem år udstillingen strækker sig over.

- Jeg mener, at der er en genkendelighed i mine værker, man kan se, at det er mine. Jeg arbejder med at sætte spor, men samtidig er der tale om særskilte fortællinger, ofte med noget, der er genkendeligt. Jeg ved aldrig hvor det ender, når jeg går i gang med en plade, det er åbent og uden facit, og nogle gange kan jeg gå væk fra en plade i flere måneder, for så at blive færdig, når inspirationen er der, siger hun.

Der er noget genkendeligt i Anneline Schjødt Pedersens værker, som både kan ligne noget betragteren kender, og så alligevel ikke.

En konkret ting er dog til at sætte fingeren på.

- Det er størrelsen, de er vokset med årene. Jeg er blevet modigere og det går ikke ud over intensiteten, siger hun, der som kunstkender godt selv kan se sin udvikling.

Anneline Schjødt Pedersens grafik er 'normalt' i sort-hvide toner, men i enkelte værker arbejder hun også med røde og gyldne farver.

Selv censor En evne andre også har opdaget.

- Jeg har flere gange selv været censor, og skal snart være det igen i forbindelse med en udstilling på Gimsinghovede i Struer, fortæller Anneline Schjødt Pedersen.

Selv udstiller hun også jævnligt, tidligere på året sammen med sin afdøde far, Arne Aagaard Pedersen, på Kirsten Kjærs Museum i Nordjylland.

- Jeg gør ikke det her for at blive berømt, og det med at kunne sælge sin kunst er ikke noget, vi snakker så meget om. Men på udstillingen med min far kunne jeg godt sælge, slutter hun.

Grafiktrykkene har udviklet sig fra de postkortstore værker til noget større gennem årene.

Glas i flere lag i er blevet til skulpturer i Helle Scharling-Todds hænder. - Det hele er til salg, men jeg vil helst ikke sælge, siger hun.