Se billedserie Det er ikke rart at køre på cykel på Hørsholm Kongevej - slet ikke i perioder med stærk trafik.

Send til din ven. X Artiklen: Farlig vej: Ingen hjælp til cykelsti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farlig vej: Ingen hjælp til cykelsti

Udvalgsformand håber på støtte fra Staten i næste runde.

Rudersdal - 02. oktober 2021 kl. 17:21 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R) er både overrasket og skuffet over, at Rudersdal netop er blevet forbigået ved tildelingen af statslige midler til fremme af flere cykelstier

- Vi har et projekt klar i skuffen til cykelstier på Hørsholm Kongevej mellem Rudegaard Stadion i Holte til Høsterkøbvej. Projektet vil give en unik mulighed for at få mange pendlere til at fravælge bilen og i stedet tage cyklen. Derfor er jeg meget ærgerlig over, at aftalen om udmøntning af 135 millioner kroner ikke har resulteret i en statslig medfinansiering af en sådan cykelsti i denne omgang, siger Court Møller til Frederiksborg Amts Avis.

Han peger på, at cykelsti-projektet er en vigtig brik i den grønne omstilling.

- Det er mig en gåde, at vi er blevet forbigået ved uddeling af midler. Projektet ligger til højrebenet i den grønne omstilling, når vi skal have flere fra bilen over på cyklen. Men jeg giver ikke op. Cykelstierne skal gennemføres, så nu må vi have en snak med landspolitikerne om baggrunden for at Rudersdal ikke er blevet tilgodeset. Der følger nemlig ikke en begrundelse med i afgørelsen om tildeling af midler. Derfor skal vi ikke se det som et afslag, men mere som en midlertidig forsinkelse.

Som det fremgik af Frederiksborg Amts Avis fredag er Rudersdal Kommunes projekt om en cykelsti mellem Rudegård Stadion og Høsterkøb ikke med som et af de projekter Staten har givet støtte til i 2021. Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R), er både overrasket og skuffet. Foto: Lars Sandager Ramlow

Lille optimist Court Møller peger på, at den manglende cykelsti på Hørsholm Kongevej er et missing link, der vil binde kommunens cykelstinet bedre sammen med kommunerne i nord og syd for Rudersdal.

- Mange pendlere vil komme fra syd for at cykle til Scion DTU, hvor der er 4300 ansatte på kommunegrænsen til Hørsholm,. Og mange pendlere fra Fredensborg og Hørsholm vil have stor glæde af en cykelsti langs Kongevejen, når turen går sydpå mod Lyngby eller København.

Udvalgsformanden understreger, at han dog er en lille smule optimist:

- Jeg bevarer håbet. I 2022 vil der blive uddelt nye 200 millioner kroner til kommunale - og 200 millioner kroner til statslige cykelstiprojekter. Rudersdals projekt ligger forberedt og grydeklar, så det hurtigt kan gennemføres. Derfor håber jeg på, at vi kan få landspolitikerne i tale, så de får øjnene op for denne fine mulighed i vores område.

Lokal opbakning Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommune har alle bakket projektet op.

- Opbakning er der også fra styregruppeformanden for Supercykelstier, Cyklistforbundet og virksomheder i Scion DTU, så nu mangler vi bare, at beslutningstagerne på Christiansborg også får pumpet cyklen og taget en tur til Rudersdal for at se potentialet for cykelsti langs Kongevejen fra Rudegaard Stadion til Høsterkøb, lyder den let skjulte opfordring fra formanden for Miljø- og Teknikudvalget.