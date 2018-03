Falske hjemmehjælpere stjal 3500 kroner fra dement mand

Under påskud af at komme fra hjemmeplejen fik tre personer adgang til mandens hjem, hvorefter de hurtigt gik ned i den anden ende af hans bolig. Mandens søn har anmeldt forholdet til politiet, som oplyser, at den 79-årige troede, at der var tale om en form for oplæring af en ny hjemmehjælper, hvorfor han gik en tur med sin hund for ikke at forstyrre dem.