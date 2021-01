Søren Godtfredsen forstyrrede falske håndværkere hos naboen. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Falske håndværkere på naboens tag

Irske håndværkere forsøgte at reparere naboens tag, som ikke fejlede noget. Nabohjælp er vigtigt for at komme sådant til livs, mener den snarrådige nabo

Rudersdal - 21. januar 2021 kl. 11:41 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Onsdag formiddag i sidste uge banker det på døren hos en ældre kvinde i Holte.

Udenfor står et par engelsktalende håndværkere og fortæller hende, at der er noget galt med hendes tag. Det opdagede de tilfældigvis, mens de arbejdede på et andet tag på en nabovej, og nu vil de hjertens gerne hjælpe hende. De er jo alligevel i området, og de kan gå i gang med det samme. En af dem er faktisk allerede kravlet op på hendes tag. Og det skal endda kun koste hende 20.000 kroner.

Så kom naboen hjem Det var scenen, da Søren Godtfredsen kom hjem i onsdags og opdagede, at en af hans naboer på Savværksvej i Holte pludselig havde fået besøg af håndværkere.

"De ligner i hvert fald håndværkere, de har veste og gule hjelme på," siger Søren Godtfredsen og fortsætter:

"Men der er et eller andet, der ringer, for der holder ikke nogen håndværkerbil foran naboen. Så går jeg ind for at høre, hvad der sker."

Naboen er også til stede, og håndværkerne forklarer, at de er kommet for at reparere taget, og umiddelbart lyder forklaringen overbevisende nok. Faktisk beder Søren Godtfredsen de engelsktalende håndværkere om at komme og kigge på hans tag, når de er færdige hos naboen."

"Så gik jeg ind til mig selv, og så fik jeg lidt luft til hjernen. Vi har jo hørt om de der engelsktalende trickhåndværkere. Så tænkte jeg, at jeg lige ville ringe til politiet for en sikkerheds skyld bare for at spørge om de kender til "noget i området," siger Søren Godtfredsen, som også er sekretær og kasserer i Holte Grundejerforening.

Anholdt håndværkerne Og det var godt, han gjorde det, for naboens tag fejlede ikke noget, og de falske håndværkere var tæt på at lokke et større pengebeløb ud af hans nabo. Hun havde allerede været i byen for at hæve penge.

Politiet synes nemlig heller ikke det lød "rigtigt," og de havde en patruljevogn i området, som kom kort efter.

"Heldigvis kommer naboen forbi og får kontaktet politiet. Vi kommer frem til stedet og foretager en anholdelse af de to mænd. De har været en tur med inde på stationen, og de har fået en bøde hver," oplyser Christian Marcussen, der er politikommissær i Nordsjællands Politi.

De to irske "håndværkere," som politiet pågreb blev sigtet for brud på markedsføringsloven, for, og det skal man skrive sig bag øret, det er slet ikke lovligt at tilbyde sine tjenesteydelser uopfordret på denne måde.

Og så er det ikke mindst en meget benyttet måde for håndværkere med urent mel i posen.

"Det er en meget typisk fremgangsmåde og det er ofte folk fra England og Irland, som tager rundt og tilbyder sig som håndværkere, og vi skal på det kraftigste fraråde, at man tager imod sådanne tilbud. Den generelle opfordring til borgerne er, at man skal holde sig fra at bruge deres ydelser. Man skal afvise dem, og så skal man notere et signalement på personerne, og den bil de er kørende i. Gerne med et registreringsnummer, og så skal man kontakte politiet på 114 og anmelde det," siger politikommissær Christian Marcussen.

For Søren Godtfredsen viser historien tydeligt, at det er vigtigt med godt og engageret naboskab:

"Det kræver jo, at vi rent faktisk gør noget ved det. At vi interesserer os for vores naboer og lærer dem at kende. Vi skal passe lidt bedre på og interessere os for hinanden."