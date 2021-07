24 deltidsbrandmænd, som er tilknyttet servicevagten hos Nordsjællands Politi, nedlagde fredag - i strid med deres overenskomst - arbejdet. Nedlæggelsen stod derfor kun på i seks timer, og deres fagforening, Landsklubben for Deltidansatte Brandfolk, melder ud, at de ikke bakkede op om nedlæggelsen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Fagforening bakkede ikke op om brandmænds strejke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fagforening bakkede ikke op om brandmænds strejke

Da 24 deltidsansatte brandfolk fredag nedlagde arbejdet var det uden deres fagforenings opbakning, idet der var tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Rudersdal - 06. juli 2021 kl. 19:49 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Efter at en gruppe deltidsbrandfolk, som er tilknyttet servicevagten hos Nordsjællands Brandvæsen, fredag nedlagde arbejdet, lyder det fra deltidsbrandmændenes fagforening, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB), at arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig, og at de derfor ikke kunne bakke op om den.

- Det var selvfølgelig ikke en arbejdsnedlæggelse, som vi kunne bakke op om, fordi der ligger en lokalaftale på området, siger Dan Rasmussen, der er tillidsmand og faglig konsulent i LFDB.

Han tilføjer, at ikke alle brandfolk bakkede op om arbejdsnedlæggelsen.

- Der var brandfolk, der syntes, at det var rigtig ærgerligt, at det nåede så vidt som en ulovlig arbejdsnedlæggelse, og de håber, at Landsklubben vil komme til at forhandle videre med ledelsen i Nordsjællands Brandvæsen, fordi de vil gerne have nogle nye øjne på sagen, siger Dan Rasmussen.

Brandmændene opsagde i tirsdags deres lokalaftale, og det er ifølge Dan Rasmussen et helt naturligt skridt.

- Det er helt normal procedure og et helt normalt arbejdsfagligt pres at lægge på sin modstander. Men at man bare sender en mail, hvor man skriver, at om fire timer kører disse biler ikke længere - det kan man ikke, og det tog selv Landsklubben afstand fra, siger Dan Rasmussen og fortsætter:

- Brandfolkene har i noget tid forhandlet med Nordsjællands Brandvæsen om at forny aftalen, og der har været nogle forhold, som man ikke har kunnet blive enige om.

Den faglige konsulent oplyser, at sagen var tæt på at komme i Arbejdsretten.

- Arbejdsnedlæggelsen nåede aldrig at blive erklæret overenskomststridig, men vi vidste godt, at der var tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, for man kan ikke bare smide nøglerne. Der er jo lavet en lokal aftale, som havde en opsigelse på tre måneder, siger Dan Rasmussen.

Var sagen endt i Arbejdsretten ville det ikke have konsekvenser for den enkelte brandmand, men til gengæld kunne få betydning for LFDB, som ifølge Dan Rasmussen ville kunne blive idømt en bod på mindst 25.000 kroner.

- Vi får et medansvar, fordi det er en kollektiv arbejdsnedlæggelse. Tillidsfolkene ude i landet har førsteforhandlingen, så de forhandler på vores mandat, og det vil sige, at vi bliver indirekte skyldige i arbejdsnedlæggelsen, fordi den er iscenesat af en tillidsmand, siger Dan Rasmussen.

Af den årsag tog Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk det »meget seriøst« at få brandfolkene i arbejde igen.

- Vi tog det meget seriøst både for at undgå en bod på minimum 25.000 kroner - som også kunne være blevet større - men også, fordi det ikke er særlig fedt som organisation at blive dømt i Arbejdsretten for, at vi står bag en ulovlig arbejdsnedlæggelse - det er aldrig godt for et forbund at få sådan en over fingrene, siger Dan Rasmussen, der slutteligt understreger, at arbejdsnedlæggelsen ikke påvirkede det akutte brandberedskab.