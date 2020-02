Færdselsuheld på motorvejen

Ifølge politiet skete der ingen personskade ved et uheld på Helsingørmotorvejen omkring Nærum onsdag klokken 9.52.

Politikommissær Søren Greve oplyser, at uheldet skete i det sydgående spor og betød, at tilkørslen til Skodsborgvej måtte spærres, så det kan have givet noget kødannelse på motorvejen.