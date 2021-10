Fællesskab om flagstang

Se billedserie Borgmester Jens Ive havde fået lov til at betjene den helt store skovl til det første spadestik. Foto: Signe Steffensen

I det nye år vil man igen kunne se dannebrog vaje over Rudegaard Stadion. Det skyldes lige dele kommunal velvilje og lokale ildsjæle og sponsorerer. En model som Rudersdals borgmester Jens Ive (V) gerne så udbredt til større projekter

Rudersdal - 21. oktober 2021 kl. 11:46 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Tirsdag i sidste uge blev det første "spadestik" taget til en genetablering af den 30 meter høje flagstang på Rudegaard Stadion. Med til begivenheden var de mange lokale kræfter, der ved fælles hjælp har fået samlet penge ind til projektet.

For da den gamle flagstang faldt i vinterstormen i januar 2019, efterlod den et tomrum på bakken ved Rudegaard. Klubberne under Holte Idrætsforening savnede det tårnhøje vartegn og ikke mindst muligheden for at kunne festligholde vigtige idrætsbegivenheder på stadion med Dannebrog. Også naboer og forbipasserende spejdede forgæves, når de ville se, hvad vej vinden blæste.

Men en nye flagstang er en ret bekostelig affære. Faktisk ville den løbe op i nærheden af 250.000.

Penge de lokale idrætsforeninger ikke havde.

Holte Idrætsforening henvendte sig derfor til Rudersdal Kommune, der gav tilsagn om en finansiering på 50 procent dog max 100.000 kroner. Så der manglede yderligere 150.000 kroner, hvis flagstangen skulle op i 30 meters højde.

Klaus Lorentzen fra Holte Håndbold iværksatte på vegne af HIF en lokal "crowfunding-kampagne" og begyndte at søge fondsmidler. Dog uden det helt store held, og efter et par måneder havde indsamlingen kun rundet 10.000 kroner.

Tømrer Henrik Ehrenreich læste om indsamlingen i avisen og mente, at han kunne være den hjælpende hånd, som projektet havde brug for. Han har nemlig god erfaring med at finde lokale sponsorerer, som primus motor i foreningen De Røde Portes venner, så han gik ind projektet. Ud fra et håndværksmæssigt synspunkt var han også fascineret af den gamle flagstang i træ, som han håber på, kan restaureres og finde nyt liv et andet sted.

De fremmødte sponsorerer var ret enige om, at Henrik Ehrenreich er en mand, der er svær at sige nej til. Her i blandt Lars Bøndergaard, der er indehaver af virksomheden Pharmagy ApS. Han deltog selv i sit første atletikstævne på Rudegaard Stadion som 8-årig og har lutter gode minder herfra, derfor ville han gerne bidrage til projektet.

Kommunen smed også lidt ekstra i, og tirsdag kunne Jens Ive sætte sig bag rattet i den gravko, der skal grave ud til fundamentet for den nye flagstang og tage "det første brutale spadestik", som han selv kaldte det.

Det kræver nemlig noget at fundere en flagstang med de dimensioner. Hullet til støbningen skal være seks meter dybt og lidt over en meter bredt, og selvom borgmesteren så ud til at føle sig godt tilpas i gravkoen, så var der blandt eksperter enighed om, at hans teknik savnede en del præcision, for at gøre arbejdet færdigt.

Ny hal i Holte Men selvom en genrejsning af flagstangen stod højt på foreningslivets ønskeliste, så er den absolutte topprioritet mere halkapacitet. En problemstilling som faktisk fik aftaleparterne bag Rudersdal Kommunes budget for 2022-25 til at genåbne budgetaftalen.

Det skete for netop at fremskynde en forbedring af halkapaciteten på Rudegaard Stadion.

I den oprindelige budgetaftale var der afsat i alt 40 millioner kroner til ny hal-kapacitet i Holte-området. Aftaleparterne har efterfølgende valgt forlods at reservere 10 millioner kroner som grundtilskud til mere halkapacitet på Rudegaard Stadion.

Samtidig bliver der afsat 600.000 kroner i 2022 til at gennemføre en undersøgelse af, hvordan der bliver skabt mere halkapacitet i området generelt. Men de samlede afsatte midler til ny hal-kapacitet i Holte-området er uændret 40 mio. kroner.

Derfor håber Jens Ive (V), at modellen med et offentligt privat samarbejde omkring finansiering kan åbne mulighed for flere haller i området. For ifølge borgmesteren er Holte det område i kommunen, hvor der udsolgt på alle hylder, når det drejer sig om haltider til idrætslivet.

"Vi vil gerne have de lokale borgere til engagere sig idrætslivet," siger borgmester Jens Ive og henviser til Messecenter Herning, som han netop har besøgt i forbindelse med Venstres landsmøde, og hvor man i den grad dyrker strategiske partnerskaber med det lokale erhversvliv.

"Hvis man kan få det til at fungere der, så må vi også kunne få det til at fungere her, hvor vi har landets måske mest ressourcestærke borger," siger Jens Ive optimistisk.

Historie I 1947 startede opførelsen af Rudegaard Stadion, som siden da har været omdrejningsakse for et blomstrende foreningsliv i Holte Idrætsforening. En forening, der har dækket idrætsgrene som håndbold, badminton, bueskydning, fodbold, ski, volleyball, gymnastik, orienteringsløb og atletik, og som i 2017 fejrede 70 års jubilæum. Foreningen tæller i dag tæller omkring 2.000 medlemmer.

Vartegnet for stedet har alle dage været den monumentale 30 meter høje flagstang, der nærmest var udformet som en skibsmast med tværstivere og langsgående vanter, som har kunnet ses helt fra toppen af Geels Bakke mellem Holte og Virum. En flagstang der første gang blev taget i brug ved åbningen af stadion 13. juni 1948.