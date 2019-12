15-årige Nicolaj Burhøj Jerris, der til dagligt går i 9.z på Trørødskolen, er blevet formand for et nyt fælles elevråd. Foto: Rudersdal Kommune

Fælles elevråd skal give indflydelse hos politikerne

Rudersdal - 19. december 2019

Et nyt fælles elevråd for alle kommunens folkeskoler skal være med til at give eleverne en stemme hos politikerne.

Formanden for det nye fælles elevråd er Nicolaj Burhøj Jerris, der er 15 år gammel og går i 9. Z på Trørødskolen.

- Vi kan ikke gå i stemmeboksen endnu, men det er stadig afgørende, at vores stemme bliver hørt og taget alvorligt, siger Nicolaj Burhøj Jerris ifølge en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune.

Som formand for det nye fælles elevråd skal han organisere og samle elevrådet og videreformidle dets beslutninger til kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget.

Og hvad er det så, der optager eleverne?

For Nicolaj Burhøj Jerris handler det om at få en fleksibel og anderledes skoledag, som motiverer og giver faglige udfordringer. Ligesom det er formandens egen mærkesag, hvordan man får skabt medbestemmelse og et større socialt fællesskab på skolen.

Den nye rolle som formand for det fælles elevråd er ifølge Nicolaj Burhøj Jerris et skridt i den rigtige retning.

- Jeg er utrolig glad for at blive formand. Det er et stort privilegium, og jeg glæder mig til at komme i gang med at arbejde og få sat nogle ting i gang. Jeg har tidligere siddet i det lokale elevråd, men det her en helt særlig opgave. Det har politikernes bevågenhed, og vi har en reel mulighed for at gøre en forskel, siger Nicolaj Burhøj Jerris.

Det fælles elevråd udspringer af en af de 10 anbefalinger, som Skolestrukturudvalget afleverede til kommunalbestyrelsen i forbindelse med arbejdet med den nye skolestruktur, der var i voldsom modvind mestendels grundet vedtagelsen af skolesammenlægninger.

Omdrejningspunktet for anbefalingen om det fælles elevråd er, at eleverne skal involveres mere. Den øgede indflydelse skal ifølge kommunen fremme og styrke elevdemokratiet i Rudersdal Kommune og arbejde for elevernes uddannelsespolitiske interesser.

Hos formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), er det nye fælles elevråd en vigtig milepæl i arbejdet med en ny skolestruktur.

- Det er vigtigt, at eleverne selv er med til at definere, hvad en god skole er, og hvordan de får kvalitet og variation i undervisningen. Det er nogle store spørgsmål, som ikke er enkle at svare på, men vi bliver nødt til at søge svarene sammen med eleverne. Eleverne er simpelthen de bedste til at pege på, hvordan vi skaber en skole, der motiverer dem fagligt og beriger dem socialt, siger Daniel E. Hansen ifølge den kommunale pressemeddelelse.

Det fælles elevråd skal også være en inspirationskilde for elevrådsarbejdet på alle kommunens folkeskoler.

- Med et fælles elevråd har vi mulighed for at sammenligne os med de andre skoler i Rudersdal Kommune og se, hvordan vi kan gøre det bedre på skolerne, siger Nicolaj Burhøj Jerris, der tilføjer:

- Jeg synes, at det er vigtigt, at vi får diskuteret tingene lokalt ude på skolerne, og derefter tager det op i det fælles elevråd, så vi bliver talerør til politikerne og børne- og skoleudvalget. Derved får vi en mere afgørende stemme. Vi kan ikke gå i stemmeboksen endnu, men det er stadig afgørende, at vores stemme bliver hørt og taget alvorligt.

Det fælles kommunale elevråd er stadig i sin spæde fase og har kun mødtes et par gange, hvor formålet har været at etablere styrelsesvedtægter for Rudersdal Fælleselevråd samt opstarte arbejde med at styrke de lokale elevråd på skolerne.