V-politikeren Søren Hyldgaard blev onsdag aften »smidt ud« af Rudersdal Kommunalbestyrelse. Han blev erklæret »ikke valgbar« efter en dom for to fartovertrædelser i 2015 var gjort endelig. Allerede nu erklærer han sig klar til at stille op igen ved kommunalvalget i 2021. Søren Hyldgaard var også kandidat til Folketinget i 2019, hvor han stillede op i Helsingør-kredsen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Fældet af dom: V-politiker stiller op igen

Sådan siger Søren Hyldgaard, der siden januar 2010 har været valgt for Venstre i Rudersdal Kommunalbestyrelsen. Onsdag aften, den 27. maj, blev han dog »smidt ud«. Søren Hyldgaard blev erklæret ikke valgbar, efter at en dom fra landsretten for to hastighedssager var blevet endelig.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her