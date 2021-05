"Min far er fra Gram. Han stak af til Danmark som 14-årig i 1916, fordi han ikke ville være kanonføde i den tyske hær. På Fyn mødte han min mor. Jeg plejer at sige, at jeg har sønderjysk vedholdenhed og fynsk lune. En virkelig god kombination,? griner han. Foto: Pernille Borenhoff

Fabrin fylder 80 - "Jeg er et privilegeret menneske"

Erik Fabrin er et politisk og engageret menneske, men han blander sig ikke længere i den offentlige debat. Det synes han, man som pensioneret skal holde sig fra

Rudersdal - 12. maj 2021

Får man fat i Erik Fabrins telefonsvarer, kan man godt blive helt i tvivl, om man overhovedet har lyst til at tale med ham i anledning af, at han den 12. maj fylder 80 år. Så kontante er de få ord, han siger, at man med det samme føler en form for ærefrygt.

Manden, der stort set aldrig bliver kaldt ved sit fornavn, ved godt, at han kan virke både brysk og arrogant.

"Jeg har været meget bevidst om den rolle, jeg har haft i de 39 år, jeg har været i kommunalbestyrelsen. Jeg synes ikke, at jeg bare har kunnet gå rundt og te mig i offentligheden, som jeg ville," siger Erik Fabrin, som Rudersdal Avis møder på hans badebro, der ligger urimeligt smukt med fri udsigt over Øresund. Til venstre ligger Hven og til højre Øresundsbroen.

Hertil flyttede han og hustruen i 1997. Til et hus, som han med egne ord, ikke havde råd til. Men som han faldt pladask for, da han så det til salg en majdag som nu.

"Jeg kniber mig selv i armen hver morgen og tænker hold da kæft, hvor er du privilegeret. Tænk at opleve den natur og tænk at have brugt hele sit arbejdsliv på denne fantastiske kommune," siger han.

Morgenen starter for hans vedkommende hver dag kl. 7 med en dukkert i Øresund. Året rundt.

"Vi prøver at leve så sundt som muligt," siger Erik Fabrin, der netop er kommet hjem efter et par dage på Ærø, hvor han og hustruen har spillet golf. En stor passion for begge.

"Jeg har spillet tennis hele mit liv, og det var først, da min kone fyldte 60 og skulle på en ferie med en veninde, hvor hun sagde, at jeg var velkommen til at tage med. Ja, jeg var faktisk inviteret. Eneste betingelse var, at jeg indvilligede i at tage et golfkursus, mens vi var på ferie," siger han.

I dag spiller han med stor fornøjelse i Københavns Golfklub. Med et "fornuftigt handicap".

Der har været stille omkring Erik Fabrin, siden han forlod kommunalpolitik ved valget 2013. Og det er helt bevidst. For han synes ikke, at tidligere politikere gavner de nuværende ved at blande sig i den førte politik.

"Jeg har ikke behov for at deltage i aktuelle debatter eller kloge mig. Jeg ved, hvor opdateret en viden, man skal have for at deltage i den dagsaktuelle debat, og de gamle politikere, der udtaler sig, har ikke længere den viden. Når Lykketoft fx plæderer for genindførsel af formueskatten, så er det ikke hjælpsomt for Mette Frederiksen, der ikke har det på sin dagsorden, " siger Erik Fabrin.

Til gengæld vil han gerne kigge bagud og fortælle om nogle af de ting, som har gjort ham særlig glad eller stolt ved at være en del af det politiske "game" i mere end et halvt århundrede.

Fire fantastiske piger "Jeg blev borgmester i 1986 som følge af, at Venstre, der fik fordoblet sit mandat fra en til to, gik sammen med de fire fantastiske piger, Birgitte Hamborg (S), Vibeke Peschard (R), Vivian Larsen Petersen (Lokallisten) og Annelise Møller (SF). Vi havde et utroligt godt samarbejde," siger han.

"Vi satte os på flertallet og besluttede os for at modernisere denne kommune. De konservative var stivnet i egen magt, og de kom ingen vegne i udviklingen af kommunen. Der var et fald i befolkningstallet og dårlig økonomi, og vi besluttede, at kommunen skulle være landets bedste kommune at leve og bo i. Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i 39 år og de 27 som borgmester. Og det betyder, at uanset, hvor jeg går her i kommunen, kan jeg se mit aftryk og genkalde, at her har jeg været inde over. Det er ikke noget, jeg til daglig går og tænker over, men når jeg gør, er det en stor glæde for mig."

Sammenlægningen Den anden ting, som Erik Fabrin nævner som et af højdepunkterne i karrieren, er kommunesammenlægningen i 2007.

"At Søllerød og Birkerød lagde sig sammen gjorde, at vi kom sammen med ligesindede. Vi fik en økonomi, der gjorde os til Danmarks stærkeste kommune, og vi skulle bruge styrken til at videreudvikle det her fantastiske sted. Jeg anerkender, at der er forskelle, men det er vigtigt, at vi respekterer hinanden med de forskelligheder, vi har. Og det mener jeg, at vi gør, " siger Fabrin, der også gerne havde set, at Hørsholm var blevet en del af kommunen.

"Men det var de ikke interesseret i," siger han.

Formand for KL I 20 år var Erik Fabrin en del af kommunernes Landsforenings bestyrelse. Fra 2006-2010 var han formand for KL.

"Det har været et privilegium at få lov til at stå med fødderne solidt plantet i Rudersdal og at være med til at påvirke det kommunale styre i hele landet, " siger Erik Fabrin.

Men ikke alt er gået Fabrins vej. Oprindeligt havde han et ønske om, at det var i Folketinget, at han skulle udøve Venstres politik.

Han var formand for Venstres Ungdom i 1968-70, og det plejer at være en sten sikker vej til Folketinget. Men gik det ikke. Fabrin var opstillet ved alle folketingsvalg fra 1964 til 1973.

"Vi gik på landsplan tilbage ved flere valg i den periode, hvor jeg var opstillet, og jeg nåede aldrig at blive andet end 1. suppleant. Desværre var dem, jeg var suppleant for, alle sunde og raske folk og uden skandaler, så jeg kom aldrig til at få en stol i Folketinget. Meget underligt nok, for alle VU-formænd før mig var blev valgt, " siger han selvironisk.

Og siden gik det jo meget godt.

"Jeg orkede ikke at vente på at blive valgt og fik i stedet et job i DDRS. Det nuværende ISS. I den forbindelse købte vi grund i Trørød og byggede hus dér, og sådan havnede vi i Søllerød Kommune," siger han.

Resten er historie. En del af den er offentlig. En del privat.

"Men jeg har ikke nogen mærkværdigheder, som du kan få ned på papiret," griner han skælmsk.

Fødselsdagen fejres privat med familien.