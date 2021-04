Rudersdal Kommune har klaret sig bedre end landsgennemsnittet, når det kommer til at holde corona ude af plejehjemmene. Kommunen har været restriktiv, blandt andet ved i en lang periode kun at facilitere udendørs besøg, som her på Lions Park Søllerød.Det har haft sine konsekvenser, men det har fungeret, lyder det fra Ældre Sagen. Arkivfoto: Frank Schmidt Pedersen

Rudersdal Kommune er "gået mere med livrem og seler" for at undgå coronaudbrud på plejehjemmene, fortæller udvalgsformand. Man har været meget restriktiv, men det har virket, lyder det fra Ældre Sagen

Rudersdal - 21. april 2021

I Rudersdal Kommune har man været bedre end landsgennemsnittet, når det kommer til at holde coronasmitte ude fra plejehjemmene.

Det viser tal fra Rudersdal Kommune, nabokommunerne og Statens Serum Institut, som Rudersdal Avis har forelagt professor i virologi Allan Randrup Thomsen, som bekræfter tendensen.

"Rudersdal Kommune har klaret sig lidt bedre end landsgennemsnittet," siger han og understreger, at det er svært at sige, hvorfor det forholder sig sådan:

"Det er ikke til at vide, om det er tilfældigheder, om kommunen har været gode, eller om de har et godt og veluddannet personale," siger han og uddyber:

"Det kan være sammensætningen af beboere, hvor beboerne i Rudersdal ikke er så sårbare som andre steder. Det kan være, at kommunen har været mere restriktive, når det kommer til adgang. Det kan også være kvaliteten i personalet, hvor personaleomsætningen er lav, fordi man har gode forhold og formår at holde på personalet. Det kan også være antallet af plejehjem."

Gearet til skiftende krav Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K), glæder sig over tallene. "Det har nyttet noget at gøre det her, og jeg glæder mig over, at det er så få, der er døde med corona. Men vi har også forsøgt at justere hen ad vejen, fordi det er livsvigtigt for ældre at få besøg, så de ikke dør af ensomhed," siger hun til Ruderdal Avis og giver sit bud på, hvorfor det er gået, som det er.

"Rudersdal Kommune valgte fra start at etablere et bredt ledelsesmæssigt sundhedsberedskab, der kunne koordinere hele driften samtidig. Et beredskab, der var gearet til at rette ind efter Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer, der løbende blev ændret. Man vidste, hvad nye ændringer betød, og for den enkelte situation, og hvem der skulle reagere, for eksempel når der skulle isoleres, så blev der sat medarbejdere ind med det samme som havde kompetencerne til at håndtere en isolationssituation. Og at de medarbejdere, der plejer isolerede borgere, var kompetencerne helt i top, og er særligt opmærksomme på værnemidler og hygiejne, så det ikke spreder sig," siger hun.

Fakta Corona på plejehjem





Rudersdal Kommune



Plejehjemsbeboere: 483

Smittet med corona: 35 - 7,2 procent

Smittede, som er døde med corona: 37 procent





Hele landet

Plejehjemsbeboere: 40.000 cirka

Smittet med corona: 3.685 - 9,2 procent

Smittede, som er døde med corona: 25 procent







Hørsholm Kommune

Plejehjemsbeboere: 236

Smittet med corona: 17 - 7,2 procent

Smittede, som er døde med corona: 8 - 47 procent







Allerød Kommune

Plejehjemsbeboere: 210

Smittet med corona: 38 - 18 procent

Smittede, som er døde med corona: 8 - 21 procent







Lyngby-Taarbæk Kommune

Plejehjemsbeboere: 530

Smittet med corona: 103 - 19,4 procent

Smittede, som er døde med corona: 28 procent







Furesø Kommune

Plejehjemsbeboere: 253

Smittet med corona: 33 - 13 procent

Smittede, som er døde med corona: 21 procent











Kilder: Statens Serum Institut, Rudersdal, Hørsholm, Allerød og Furesø Kommuner. Livrem og seler Med så få smittede er spørgsmålet, om Rudersdal Kommune med fordel kunne have været med lempelige i deres tilgang til restriktionerne. Den indvending er pårørende blandt andet kommet med.

"Der var enkelte pårørende, der mente, at det var for restriktivt, og at vi politisk burde lempe på restriktionerne. Men jeg hverken ville eller kunne tage ansvar for at gå på kompromis med at følge restriktioner og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Restriktionerne er blevet fulgt, og det samme er anbefalingerne, så vi er gået mere med livrem og seler," siger hun og fortsætter:

"På landsplan kom Ældre Sagen på et tidspunkt på banen for at starte diskussionen om, hvorvidt man skal være så restriktiv i den sidste del af ens liv. Men jeg har som politiker ansvar for at sikre borgernes liv bedst muligt, og jeg har det fint med at følge retningslinjerne, så det ikke spredes mere ud, og så så få muligt bliver ramt."

Opløftende tal Formanden for Ældre Sagen i Rudersdal Kommune, Gerner Nielsen, er "superglad" over tallene, fortæller han.

"Det er opløftende at se, hvor fint vi ligger," siger han og fortsætter:

"Vi kan se, at sanktionerne, kommunen har stillet op med hårdt stop for besøg og aktiviteter, rent faktisk har virket. Det er selvfølgelig trist, for de ældre har brug for besøg, og at der sker noget, men vi ligger godt i statistikken. Kommunen var meget restriktiv, men det har fungeret. Og det er det vigtigste," siger han.

"Når man ser på procentdelen, der er døde, virker det som et stort tal. Men der er så få, der er smittede, og det er vigtigt at påpege, for plejehjem er i visse medier blevet fremhævet som steder med høje dødstal. Det er jo ikke sandt, kan man se. Der kan være en tilfældighed i, at når man er på plejehjem, er man svækket. Og det er ikke usædvanligt, at folk dør på plejehjem. Faktisk er man i dag meget svækket, når man kommer på plejehjem," siger han.

Giver mere ensomhed De skrappe restriktioner har muligvis holdt smitten nede. Men det er også kommet med en konsekvens, lyder det fra Ældre Sagens formand.

"Ensomhed. De besøgsvenner, vi har, måtte i en lang periode ikke komme på plejehjemmene. Når man har en besøgsven, er det, fordi du ikke har andre. For dem har det været forfærdeligt. Også for pårørende, når man kun kan se hinanden gennem vinduer. Kommunen havde på et tidspunkt, hvor man kunne mødes i telt udenfor efter aftale. Det var godt, men der er ingen tvivl om, at det har været med til at forstærke ensomheden blandt de svageste ældre," siger han og fortæller, at besøgene og aktiviterne er på vej tilbage - i det omfang det er muligt.

"Efterhånden som restriktionerne fjernes, kommer aktiviteterne i gang igen. Vi har lavet de tiltag, vi nu engang kan. For eksempel er vi startet med rejser på Zoom. Vi har lige været i Estland med videoer og musik derfra, og en professor, der fortæller om landets økonomiske udvikling," siger han.