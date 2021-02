FOTOSERIE: Vedbæk Havn står pakket ind

Vinterferien er begyndt, og tager man en tur ned på Vedbæk Havn, så er det værd at vandre ud ad molen til indsejlingen, hvor isflagerne klirrer, mens bådene i havnen er pakket ind i is.

- Her er superflot i øjeblikket, men som havnefoged glæder jeg mig til at isen forsvinder igen, så bådene kan komme ud at sejle. Det kan jeg nu bedst lide at se på, lyder det med et smil fra havnefoged Tom Olsen.