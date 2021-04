FOTOSERIE: Svaner i kamp og i forårshumør...

Selvom sne og hagl stadig falder over Sjælland, og varmegraderne ikke rigtigt har fået fat, så er det altså forår. I skoven er anemonerne begyndt at springe ud - og grønne knopper skyder frem på træer og buske.

Og på Birkerød Sø i Nordsjælland er det også tydeligt. Her har det samme svanepar boet de seneste mange år, men sidste weekend bød på et sandt drama, da et fremmed svanepar landede for at gøre søen til deres...