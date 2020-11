Se billedserie Museumschef Anja Olsen med en del af årets produktion af Mothsgårdens berømte valnøddesnaps. Foreløbigt er der produceret lige godt 100 »kyllinger« af fem centiliter. En koster 35, mens der er fem for 200 kroner. Som det ses på billedet kan man også købe større flaske på 20 centiliter. De koster hver 120 kroner. Foto: Lars Sandager Ramlow

FOTOSERIE: Haps Haps Haps - tid til julesnaps

40 procent alkohol - 100 procent kulturstøtte. Fra på søndag bliver årets udgave af Rudersdal Museers kendte valnøddesnaps sat til salg.

Rudersdal - 25. november 2020

Julen er blandt andet traditionernes tid - og nogle traditioner kan man heldigvis smage på. En af dem er Mothsgårdens populære valnøddesnaps, der sættes til salg fra på søndag, 1. adventsdag.

Det er 22. år i træk af Rudersdal Museer producerer de gyldne dråber, der er blevet fast inventar på mange nordsjællandske juleborde og i adventskalendere.

Frederiksborg Amts Avis har haft den »kedelige tjans« at smage samtlige årgange... ikke på en gang, men over årene, og igen i år er det en blød, rund smag, der møder ganen og stille varmer ned gennem svælget.

- Jeg er SLET ikke til snaps, men denne kan jeg faktisk godt lide, selvom den har stuetemperatur. Og det er faktisk lidt sjovt. Snapsen er blevet et »brand« for museet, og folk kommer langvejs fra for at købe den, siger museumschef Anja Olsen.

Forfinet over en årrække Valnødderne, der er brugt, kommer fra Mothsgårdens eget store træ i baghaven, og selve snapsen er nøje udviklet gennem årene. Først af brygmester, Bjarne Pedersen, og i de seneste år af Dorthe Meland. Til et henkogningsglas bruges en flaske snaps og 25 valnødder, der skæres i kvarte. I henkogningsglasset får snapsen og nødderne lov til at stå og trække i en nøje udviklet proces. Ekstrakten står i tre måneder, hvor den både udsættes for lys og for mørke, inden den bliver filtreret første gang. Herefter hviler den yderligere en måned til klaring, inden den filtreres en sidste gang.

- Ligesom sidste år er det Moths våbenskjold, der pryder etiketten. Mothsgården er faktisk Danmarks ældste landsted, og Matthias Moth var en særdeles interessant herre, som vi nu bruger langt mere aktivt i vores forretningskoncept, hvor vi udover snapsen også sælger kopper, notesbøger, magneter med mere - gode ting til pakkekalenderen eller til at lægge under juletræet, lyder det let skjult reklamerende fra museumschefen.

Masser af jul på museet Hun indrømmer blankt, at hun trods disse tunge corona-tider er ved at komme i rigtigt julehumør.

- Vi er i fuld gang med at pynte op. I gavlvinduet sidder de gamle nisser og holder øje med trafikken og på gårdspladsen bliver juletræet tændt her på søndag den 29. november. Lige som så mange af årets andre planer har også julearrangementerne måtte ændres. I år får museet derfor for første gang en instagram-julekalender med juleeventyr, juleløjer og konkurrencer for børn. Hver dag finder Nisse-Pippi på nye drillerier og gemmer ting bag lågen på Mothsgården. Interesserede kan finde julekalenderen på »Moths Børneoase« på Instagram, fortæller Anja Olsen.

December byder også på en helt ny uddstilling på Mothsgården.

- Udstillingen har den noget opsigtsvækkende titel »Fest i åbne sår«. Det er ikke en titel og heller ikke en udstilling, som museet plejer at lave, og det er da heller ikke museet, der står bag. Det er nemlig de unge i Rudersdal, der laver en udstilling, der handler om identitet, fordomme og sårbarhed. Det bliver en meget spændende udstilling, der giver et sjældent indblik i de tanker som nutidens unge slås med. Der vil være gratis entre på museet i forbindelse med udstillingen, så læg vejen forbi og se, hvad de unge har på hjertet, lyder opfordringen fra museumschefen.

Udstillingen står frem til den 7. februar.

Og med disse linjer er det kun en ting tilbage at skrive:

Snip SNAPS Snude... Nu er denne artikel ude.