Se billedserie Lige på kornet. Denne skovspurv krævede hurtig lukketid på kameraet og en god del forsøg. Foto: Lars Sandager Ramlow

FOTOSERIE: Et forår der vil gå over i historien ...

Rudersdal - 16. maj 2020 kl. 09:29 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For lige godt 135 dage siden hoppede jeg ligesom så mange andre danskere ind i det nye år. Det gjorde jeg sammen med min hustru, Lisa.

Vi holdt hinanden i hånden, mens vi fra en sofa i Hillerød fløj nogle få centimeter ned og landede blødt på gulvet, hvor vi krammede hinanden, kyssede og ønskede hinanden »Godt Nytår«. Så omfavnede vi vores venner, løftede glassene og lovede hinanden, at 2020 skulle blive et godt år og et særligt år...

Om 2020 bliver et godt år, må tiden vise, men særligt... jo tak, det skal jeg lige love for, at det er blevet. Foråret 2020 kommer til at gå over i historien. Det var her Danmark lukkede ned. Ja, hele verden lukkede ned. Nytårskram og omfavnelse af venner og bekendte er nu erstattet af afstand og isolation.

Kransekagen, champagnen, nytårsraketterne og de optimistiske udsigter til året er forstummet. Ekkoet rimer på kroner.





På de sociale medier har jeg set flere tegninger og manipulerede fotos med ønsket om at »resette« det hele og genstarte året. Simpelthen skrue tiden tilbage og begynde 2020 helt forfra - selvfølgelig med den forskel at Covid-19-pandemien ikke nåede at brede sine arme rundt om hele kloden.

Andre har givet udtryk for, at verden måske havde brug for en »mavepuster« eller en »kajeryster«. Det er de højere magter, der har trykket på pauseknappen og sat hele vores samfund på voveblus.

Vi har set satellitbilleder af betydeligt mindre forureningen over verdens storbyer. Ord som næstekærlighed og samfundssind er skudt op om kap med de spirende blomster og træer. Mange har arbejdet hjemmefra, hvor man ved siden af jobbet har kunnet være mere sammen med familien. Nogle har nørklet med boligen, med blomsterne på altanen eller i haven - og skulle man ind til København, så tog det kun 20 minutter i bil... i myldretiden.

Som så mange andre har jeg for en stor del arbejdet hjemmefra de seneste måneder, hvor interviews og møder er blevet holdt via telefonen og på computerskærmen. Når vejret har været tilforladeligt har jeg siddet ude i haven og skrevet artiklerne, og ved min side har jeg haft mit kamera. Billederne her på siden - og i foto-serien, du kan klikke på øverst i artiklen,er et udpluk.





2020 er på mange måder en variation af det berømte »forsømte forår«. Men dyrene - i hvert fald i min have har aldrig haft det så godt.

De er blevet forkælet, mens jeg har arbejdet hjemmefra. Fuglefrø og nødder er hængt ud og er ivrigt blevet spist af grønirisker, rødkælke, spætmejser, skov- og gråspurve og en stillids. Og sågar en hun-spætte har slået sig mere eller mindre permanent ned i vores have sammen med to egern.

Det har gjort mig glad, og disse oplevelser vil jeg gerne dele.

Så kære læser. Lad os »hoppe« ind i resten af året med håb og optimisme. Lad os støtte vores lokale forretninger og huske de gode ord som »samfundssind« og »næstekærlighed«.

Rigtig god weekend.