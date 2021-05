Se billedserie En lille dims, der kan gøre en stor forskel. Ved at bruge en Airofit kan man øge sin vitale tilgængelige luftkapacitet ved at træne og gøre muskulatur og væv omkring lungerne mere fleksibelt og smidigt. Foto: Allan Nørregaard

FOTOSERIE: Denne dims kan redde dit liv

Christian Tullberg Poulsen er direktør for Airofit, der har en opfindelse, som kan træne og måle åndedrættet. Opfindelsen er tænkt til sportsfolk, men den kan også hjælpe astmatikere, folk der snorker og alle, der ønsker at styrke deres vejrtrækning.

Medaljerne hænger tæt og side om side i lange rækker på Sebastian Tullberg Poulsens værelse i Birkerød. Den 21-årige elitesvømmer er et af Danmarks spirende talenter, og målet er en medalje ved OL i 2024 eller 2028. Det kræver disciplin, stenhård træning flere gange dagligt og fokuseret kost. Og så har det 21-årige stortalent taget et apparat i brug, som hans far Christian kom hjem med en dag for fem år siden.

- Jeg var teenager og naturligvis meget skeptisk, men sammen med en svømmekammerat testede vi apparatet, og selvfølgelig konkurrerede vi samtidig, mindes Sebastian Tullberg Poulsen.

Helt kort fortalt var det daværende apparat, som faderen kom hjem med, udviklet af danske Ambu A/S, der producerer og markedsfører medicinsk udstyr til hospitaler og redningstjenester.

Apparatet var tiltænkt KOL- og astma-patienter, men Christian Tullberg Poulsen havde købt rettighederne til produktet for at videreudvikle det med fokus på sangere og sportsfolk.

Øverst ses det oprindelige apparatur, som Sebastian Tullberg Poulsen brugte i 2016 til at træne og forbedre sit åndedræt. Siden er apparaturet blevet udviklet til et lille mundstykke og en elektronikdel, der arbejder sammen med en app på telefonen. Foto: Allan Nørregaard

Otte medaljer - Det oprindelige apparat bestod lidt simpelt fortalt af et mundstykke, hvor man kunne udskifte nogle ventiler, der gav forskellig modstand. Herefter skulle brugeren så ånde ind og ud, hvilket fik noget farvet vand til at rejse og sænke sig i en monteret slange. Derved kunne man måle og træne åndedrætsfunktionen, forklarer Christian Tullberg Poulsen.

Sønnen brugte apparatet i månederne op til de Nordiske Juniormesterskaber i svømning i 2016. Herfra kom Sebastian hjem med syv guldmedaljer og en sølvmedalje på kort- og mellemdistancerne.

21-årige Sebastian Tullberg Poulsen er et kæmpe talent inden for svømning, hvilket medaljerne på væggen også vidner om. Målet er at føje en OL-medalje til samlingen - gerne i 2024 eller 2028 og her er Airo-fit et vigtigt redskab i træningen... Foto: Allan Nørregaard

- Nu er der gået fem år, og apparatet har været igennem en enorm udvikling. I dag er vores lille røde og sorte »Airofit« blot et mundstykke med en lille elektronikdel, der kan styre modstanden for vejrtrækningen. Samtidig arbejder apparatet sammen med en app, der virker på alle smartphones. Grundidéen er dog stadig den samme. Brugeren får modstand på vejrtrækningen, der dermed trænes og overkompenserer. Lidt populært sagt er det som at træne åndedrættet med håndvægte, og man kan faktisk måle resultatet allerede efter få dages brug, siger Christian Tullberg Poulsen.

App er virtuel træner Når apparatet er forbundet med telefonen, fungerer »appen« som en virtuel træner, der på individuelt niveau kan fortælle brugeren, hvordan han eller hun bedst muligt kan forbedre sig.

- Vores Airofit hjælper åndedrætsfunktionen, så den bliver mere effektiv. Den kan bruges af sportsfolk, sangere og astmapatienter. Den kan også bruges af folk, der bliver forpustet af at gå på trapper, og så er det faktisk ret spændende, for det ser ud til, at den også kan hjælpe COVID-19-patienter, der oplever senfølger på vejrtrækningen, siger Christian Tullberg Poulsen.

Som en sidebemærkning kommer han med en lille historie fra privatlivet:

- Efter at jeg selv begyndte at bruge apparatet, så blev jeg en række blå mærker i siden fattigere, fordi min ellers søde hustru ikke længere behøver at puffe mig i siden med en albue, når jeg snorker. Det er jeg holdt op med, fordi Airofit styrker muskulaturen omkring ganesejlet. Så det er vi to, der er glade for.

Christian Tullberg Poulsens mundvige trækker opad, og de bliver deroppe, mens han stolt fortæller videre:

Christian Tullberg Poulsen er uddannet cand. merc. i afsætning og ledelse og som klassisk sanger. Han har undervist i sang og dirigeret kor, og i godt 20 år har han levet af at rådgive ledere i, hvordan de skal lede. I 2016 fik han dog lyst til selv at blive leder. Han købte et produkt, der var fremstillet til at hjælpe KOL- og astma-patienter. Christian prøvede apparatet af på sin 16-årige søn, der er elitesvømmer, og det gav pote. I dag er virksomheden »Airofit« en verdensomspændende succes. Foto: Allan Nørregaard

- I dag ligger vi faktisk inde med verdens største database inden for vejrtrækning. Den bruger vi i vores software til at forbedre træningsprogrammerne. Faktisk vil jeg gå imod Janteloven og sige, at vi har det allerbedste produkt af sin art på markedet i dag. Næste mål er at blive markedsledende.

Voldsom vækst Og retningen er sat. Inden for det seneste år er virksomheden Airofit flyttet fra et kontor på 70 kvadratmeter på Nørrebro til et kontor på 500 kvadratmeter på Østerbro. Samtidig er virksomheden gået fra otte ansatte til 35 ansatte, og omsætningen er fem-doblet i perioden.

- Både apparatet og softwaren bliver produceret her i Danmark. Det er vi stolte af, og vores gode produkt kan nu købes i 120 lande. Så man kan godt allerede kalde os en verdensomspændende succes. Vi har fat i noget virkelig spændende. Vi har det eneste data-drevne produkt på markedet, og vores arbejde er ikke blot noget vi gør. Det er noget, vi føler, vi skal. Vores mission er, at vi skal både redde og forbedre liv. Det er vores primære mål. Og privat er målet, at Sebastian kommer hjem med en OL-medalje om nogle år.

Kontoret på Skovvang i Birkerød, hvor eventyret med »Airofit« startede, blev hurtigt for lille. I dag fungerer rummet som fitness-center for hele familien, der blandt andet tæller tre drenge, der alle er elitesvømmere. Foto: Allan Nørregaard