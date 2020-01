Artiklen: FOTOSERIE: 2019 var et godt år for Beredskabet

FOTOSERIE: 2019 var et godt år for Beredskabet

- En mand ville fylde gas på sin lighter, men det gik galt. Der gik ild i gassen, og det hele røg på gulvet, hvor det begyndte at brænde. I et forsøg på at trampen ilden ud, gik der ild i mandens sutsko. Nu havde vi for alvor balladen. Via sit nødkald fik han tilkaldt hjemmeplejen, som straks ringede 112. Nu var brandvæsenet også på vej. Manden, som er delvis lammet og bundet til sin kørestol, kom via sit nødkald også i kontakt med vores vagtcentral, der forsøgte at berolige og vejlede manden til at søge ud af boligen. Men i kampens hede kunne han ikke ramme døråbningen. Vagtcentralen holdt løbende brandmandskabet orienteret om situationen, så ved ankomst stod situationen helt klar. I samarbejde med hjemmeplejen blev manden reddet ud - ved flot håndtering og tæt samarbejde mellem hjemmepleje, brandmandskab og vagtcentral. Manden slap med en lettere forbrændt fod... Jo, »Ild i sko« kan også være alvor. Det essentielle er samarbejdet. Det er det, som medvirker til de gode og effektive løsninger og ikke mindst giver robusthed ved større hændelser, påpegede Lars Rosenwanger som indledning til sin tale.

