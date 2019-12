Krimi: Året 2019 startede og sluttede med artikler om forfærdelige hændelser i området ved Rema1000 og Circle K på hjørnet af Bistrupvej og Birkerød Parkvej. Ved Retten i Lyngby faldt der dom den 30. januar 2019 i den frygtelige sag fra året forinden, hvor et ungt kærestepar pludseligt, tilfældigt og uprovokeret blev overfaldet af en mand med en økse på Circle K-tankstationen. Ved Retten i Lyngby blev en 30 årig mand kendt skyldig i drabsforsøg på kæresteparret, men da manden var erklæret sindssyg - paranoid skizofren - blev han straffri. I stedet blev han dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Billedet ovenfor er fra torsdag aften den 12. december 2019. Her blev en 23-årig mand med tjetjensk baggrund stukket ned overfor tank-stationen - nær Rema1000. Nordsjællands Politi blev alarmeret lidt før kl. 19.30 og var massivt til stede i området. Foto: Pressefotos-dk

FOTOSERIE: 2019 - Et tilbageblik i billeder

Snart skal vi alle vænne os til at skrive 2020, men inden vi alle skåler i champagne, tager for os af kransekagen og lytter til dronningens nytårstale, så tager Frederiksborg Amts Avis lige et hurtigt tilbageblik på året, der gik i Rudersdal.

