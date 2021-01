Se billedserie 29. januar 1921 står der på Thea Nielsens dåbsattest. Således rundede hun 100 år i fredags, hvor hun blev fejret med blomster, kage og sit andet vaccinestik mod corona. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: FOTOSERIE: 100-årig blev fremtidssikret på sin runde fødselsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FOTOSERIE: 100-årig blev fremtidssikret på sin runde fødselsdag

Thea Nielsen har lige fejret sin 100 års fødselsdag. Borgmesteren kom forbi med blomster, mens lægen kom med den anden corona-vaccine.

Rudersdal - 31. januar 2021 kl. 20:21 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Et æble om dagen holder doktoren fra døren, siger et ordsprog. Og i Thea Nielsens tilfælde kan der være noget om snakken.

Hun har altid elsket æbler, og i fredags den 29. januar rundede hun de 100 år og er stadig særdeles frisk. Det blev fejret på Skovbrynet Plejeboliger, hvor hun har boet siden 2017.

- Jeg kan ikke mærke, at jeg nu er 100 år, men jeg synes, at det er lidt strengt, at det skal gøre ondt et øjeblik, lød det med et smil fra fødselaren.

Rudersdals borgmester, Jens Ive (V) var forbi med blomster og plejeboligernes lægeteam var samtidig planmæssigt forbi med den anden corona-vaccine til stedets 24 beboere samt personale.

Med sit andet stik er Thea Nielsen nu færdigvaccineret og dermed fremtidssikret.

Det lille, men vigtige stik var hurtigt overstået og blev taget med et smil af den 100-årige fødselar. Foto: Lars Sandager Ramlow

Boede hjemme til 97 år - Min mor hører og går ikke så godt, men ellers er hun frisk, og hun boede faktisk hjemme og passede eget hus og have på Skovly Mark til hun var 97 år. Det var et hus, vores far Ole Nielsen, der var murermester, selv byggede i sin tid, fortæller Jannit Frederiksen, der er den yngste af Thea Nielsens tre børn.

Storesøsteren Jytte Sørensen var også med ved fredagens fejring, mens deres bror, Jens, desværre døde for nogle år siden.

- Mor er født og opvokset i Varde, inden hun blev stuepige i en vuggestue på Christianshavn som helt ung. Det viste sig, at hun havde talent for at passe børn, så hendes arbejde skiftede hurtigt karakter. Det er også kommet hende til gode i hendes ældreliv. Thea har otte børnebørn, 10 oldebørn og et tip-oldebarn samt yderligere et på vej. Så også her er hun fremtidssikret, lyder det kærligt fra Jannit Frederiksen.

Elsker oplevelser Hun fortæller, at moderen elsker oplevelser med familien og køreture, og gennem det seneste år har den nu 100-årige ikke lagt skjul på, at corona-pandemien har givet en mere kedelig hverdag.

Skal der smil på læben, nyder Thea Nielsen at se »Klovn«, og skal hun forkæles lidt ekstra, skal der citronfromage på bordet.

I fredags var det dog alle på Skovbrynet Plejeboliger, der blev forkælet. I anledning af fødselsdagen var der lagkage og champagne til alle.

Rudersdals borgmester nåede ikke at få et stykke, inden han skulle videre med dagens opgaver, inden han gik, sagde han dog:

- Det er faktisk ikke så sjældent længere, at vi fejrer 100-årige her i kommunen. Jeg mener, at vi i snit har to borgere om måneden, der runder de 100. Men det er ikke alle, der er lige så friske som Thea. Det er dejligt at se hende vinke og smile, når jeg nu kommer med blomster på vegne af kommunen. Og jeg må sige, at hun ser godt ud.

Fredag morgen lige efter klokken 09.15 ankom Skovbrynet Plejeboligernes lægeteam med vaccinerne til de i alt 24 beboere samt stedets personale. Foto: Lars Sandager Ramlow

Til det replicerer datteren Jannit Frederiksen:

- Selvom mor altid har arbejdet meget, så er hun stadig yderst velbevaret. Hun er stadig meget forfængelig, og hun forlader aldrig boligen uden at være velsoigneret, redt og med læbestift på. Man skal se ordentlig ud - også når man er 100, lyder det med stor anerkendelse fra den yngste af døtrene.