FOTO-SERIE: Send din ungdomsskat på museum

Rudersdal Museer er i gang med at forberede en ny udstilling, der skal handle om ungdomskultur gennem tiden. I den forbindelse leder museet med lys og lava-lamper efter ting, tøj, fotos og gode historier, der kan være med til at skabe fortællingen om, hvad der var vigtigt for de unge gennem fem årtier. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

- Vi ønsker at lave en udstilling, der bliver en tidsrejse gennem ungdommens land i 1950'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne. Udstillingen skal åbne den 7. maj i Mothsgårdens fløj for særudstillinger, og den skal vække minder, få mundvigene til at trække opad, give sug i maven og fortælle om de ting, der omgav de unge gennem årtierne. Her på museet har vi allerede talt om, at ungdommen naturligvis er forskellig for os alle sammen, men i hvert årti har der alligevel været nogle ting, der har præget os og været »hot eller not«. Det er den mangfoldighed, vi gerne vil vise... også gerne for ungdommen i dag, understreger Anja Olsen.