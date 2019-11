Se billedserie 94-årige Henning Tokkesdal fik genopfrisket glæden ved at fiske i selskab med Carl Emil. Det var som at få livet tilbage, fortæller han i DR-programserien, der havde premiere onsdag aften. Foto: Anders Brohus Foto: Anders Brohus

FOTO-SERIE: Rollinger vender op og ned på ældres hverdag

Rudersdal - 07. november 2019 kl. 06:01 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I programserien »Rollinger på plejehjem« har DR i en periode på fire uger fulgt, hvad der sker, når otte børnehavebørn flytter ind på Plejecenter Sjælsø i Birkerød og vender op og ned på de ældres hverdag.

Det første program rullede over skærmen onsdag aften (den 6. november, red.) klokken 20.45, og de kommende to onsdage fortsætter programrækken - på samme tidspunkt, hvor der er mulighed for at følge med i de ældres udvikling, opleve mange rørende og sjove øjeblikke og høre guldkorn fra børnehavebørnene. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Mange ældre føler sig ensomme og isolerede, og det har store konsekvenser for både den enkelte og for samfundet. I DR-programmets eksperiment er håbet, at børnene kan forbedre de ældres fysiske og mentale tilstand, og de ældre også kan bidrage positivt til børnenes hverdag. Inden eksperimentets start gennemgik de syv ældre et lægetjek, for at fastslå deres fysiske og mentale tilstand, fortæller centerleder på Plejecenter Sjælsø, Charlotte Buchwald.

Nye venskabsbånd, genfundne passioner og mere latter har været nogle af de positive følger, som eksperimentet har bragt med sig, og for Charlotte Buchwald har det været en rigtig god og lærerig oplevelse at deltage i programmet:

- Vi kan ikke afsløre for meget på nuværende tidspunkt, men én ting er ganske sikkert: Det har været et rigtigt positivt forløb. Et forløb hvor TV-produktionsfolkene med stor professionalisme og hjertevarme blev en fast del af Sjælsø i over en måned, og hvor de otte børn fra børnehaven Gøngehesten skabte liv og glade dage for beboere og medarbejdere, fortæller Charlotte Buchwald i Frederiksborg Amts Avis.

Over den næste tid vil Plejecenter Sjælsø sammen med de medvirkende beboere tale om, hvordan de fremadrettet kan holde kontakten til børnene fra Gøngehesten. For de medvirkende beboere har samværet med de otte børnehavebørn også givet dem et nyt mod på livet.

I programmet lærer vi blandt anden Henning Tokkesdal på 94 år at kende. Her genoptager Henning sin passion for at fiske, der med Hennings egne ord: »er ligesom at få livet tilbage. Man får et skub. Du kan pludselig mere, end du egentlig regner med«.

Men det er ikke kun børnene, der giver ny livsglæde for de ældre beboere. For Ellen Jensen på 86 år har det også været en måde at komme tættere på de andre beboere, der medvirkede.

- Vi mødes mere nu, og har haft mange gode snakke om de oplevelser, vi har fået sammen, fortæller hun.

Udover lægetjekket forud for eksperimentets start blev testen også gentaget, da optagelserne sluttede for at se, om der var opnået resultater. Og hvem ved, måske går det så godt, at eksperimentet kan skabe inspiration til resten af landet.

Til dem, der ikke så starten af programserien onsdag aften, kan den streames via DR TV.