FDFs støtter har juletræer til hele Birkerød

FDF Birkerøds Støtteforening sælger alligevel juletræer fra på lørdag på Birketorvet

Rudersdal - 10. december 2020

Vi kan, forhåbentlig, stadig få lov at samles om juletræet i år. Og så vil FDF Birkerøds Støtteforening være klar med juletræer til hele Birkerød.

Lørdag 12. december starter støtteforeningen nemlig sit årlige juletræssalg på Birketorvet. Salget starter lørdag klokken 10 - 14 og fortsætter fortsætter om søndagen og de fleste dage frem til lillejuleaften 23. december. Der er minimum åbent fra klokken 14 og til 16 og måske lidt længere, når og hvis der er mange kunder.

I weekender er der åbent fra klokken 11 og ligeledes til klokken 16.

Lillejuleaften håber man stadig at have et rimeligt udvalg, men køb endelig før, så er udvalget størst og især blandt rødgraner.

God coronastemning Det er 36. år i træk, at FDF sælger juletræer i Birkerød, og de håber på en rigtig god stemning på salgspladsen også i år - trods coronaen.

FDF forventer, at man nok må indføre begrænsning i antal personer på juletræspladsen i weekenden, og man håber køberne vil have forståelse for det. Familien kan desuden også blive nødt til at godkende træ "på afstand."

Igen i år er det lykkedes at finde flotte træer i højden 0,8 - 2,5 meter, fortrinsvis Normannsgran og et mindre parti rødgran til juletræssalget. Langt de fleste træer kommer fra sjællandske skove.

FDF kan både sætte fødder på og pakke juletræet i net - mod mindre beløb - meget gerne betalt via Mobile Pay. Hvis der er problemer med at få juletræet hjem, klarer FDF også gerne det mod en mindre betaling.

FDF håber, at salget af juletræer giver et fint overskud til kredsens sommerlejr næste år. Den går til Råbjerghytten for de mindste, mens de større er på Ekspedition i Nordsjælland til fods, på cykel, med tog bus og til vands el. hvad de nu finder på. En del af overskuddet vil desuden gå til vedligeholdelse af FDF Birkerøds to hytter, Sjælsøhytten og Henrik Gerner Hytten.

Et beløb vil også gå til færdiggørelse af kredsens shelterbyggeri ved weekendhytten, Henrik Gerner Hytten i Kattehale Mose. Denne glæder de unge til at tage i brug hen på året.msr