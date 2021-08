Tidligere drabschef Jens Møller Jensen i hjemmet i Vedbæk. Han arbejder nu som krimiekspert på TV2 efter en mangeårig politigerning, hvor han var med til at opklare de værste forbrydelser her i landet. Foto: Pernille Borenhoff

Tidligere drabschef Jens Møller Jensen har forladt politiet og øser nu ud af sin viden og erfaringer på TV2 News, i foredrag og nu også her i Rudersdal Avis

07. august 2021

To meget venlige og imødekommende hunde tager imod hjemme hos den tidligere drabschef Jens Møller Jensen og bekræfter myten om, at hund og ejer minder om hinanden. Jens Møller Jensen selv tager imod i strømpesokker, med et stort smil på læberne, kaffe på kanden og nyindkøbt kanelstang på fadet.

Vidste man ikke bedre ville det være umuligt at gætte, at manden har været med til at opklare de seneste 30 års værste forbrydelser begået her i landet. Mord, narko, svindel og bedrag har været dagligdag for Jens, der startede sin karriere inden for politiet efter at have været et par år i militæret.

Hvordan, man kan være så afslappet og se så glad ud, kan undre, når det tætteste de fleste af os kommer på politi og menneskets skyggesider er et indbrud i hjemmet.

"Jeg har haft en arbejdsrutine, hvor jeg bevidst har valgt at have en lille time til og fra arbejde. Det har betydet, at jeg har kunnet geare op og ned, mens jeg har været i bilen," siger han.

Naturen og hans omgangskreds har også hjulpet til at få en distance til arbejdet. Han er en ivrig jæger, løber meget, sejler og vinterbader. I indkørslen ligger et par paddleboards. Og så er han sine børns og venners ven, der stiller op, når de har brug for en hjælpende hånd til flytning, pasning af børnebørn, lægning af fliser, eller hvis der skal deles en flaske vin.

"Man skal lære ikke at tænke på det. Det er meget få gange, at jeg har ligget søvnløs. Sker det, så står jeg op og tænker sagen igennem. Nogle gange er det jo et puslespil med bagsiden opad, som man går i gang med at lægge. Men gudskelov falder brikkerne på plads i langt de fleste tilfælde, og langt de fleste sager bliver opklaret, så folk kan være trygge ved, at myndighederne gør deres arbejde godt," siger han.

Uopklarede mord Der er dog tre uopklarede mord, som han meget gerne ville have løst. Og som stadig følger ham.

Det ene er drabet på en ung mand, Cem Aydin, der i 2016 blev myrdet på Kong Georgs Vej på Frederiksberg.

"Han blev tævet ihjel af et 'ulvekobbel'. Familien udsatte en meget stor dusør, uden at det hjalp. Det er en sag, med mange mulige drabsmænd, og det er meget underligt, at de alle har kunnet holde tæt.

"Er der nogen, der har en viden, så skal de ringe, for sagen er ikke lagt ned," siger han.

I 2008 forsvandt en ung kvinde sporløst i Ringsted. Hun blev senere fundet dræbt i en nærliggende skov.

"Det er en ulykkelig sag, hvor man mangler heldet til, at den bliver opklaret. For nogle gange skal der held til at finde den manglende brik i puslespillet," siger Jens Møller Jensen.

Den sidste uopklarede sag, der stadig følger ham, er fra 2008, hvor en mand, Claus Herløv, blev dræbt i sin egen lejlighed i Greve.

"Han havde selv lukket drabsmanden ind og var en stakkels person. Jeg har på fornemmelsen af, at politiet har afhørt hans drabsmand. Og det ærgrer mig, at vi ikke kunne fælde ham," siger han.

I Danmark begås der årligt omkring 50 drab. Heraf de 10-12 i København.

"Der har ikke været et drab i København de seneste otte måneder. Det er aldrig set," siger Jens Møller Jensen.

Folk er ofte bange for at færdes på øde strækninger, gå hjem alene eller køre i tog alene sent om aftenen.

Men det er der ifølge Jens Møller Jensen ingen grund til, selvom han i sin bog fra 2018 Opklaret skriver, at det er en god idé for især unge piger at følges med andre, når de er på vej hjem fra byen. En række voldtægter begået på Østerbro i 2016 bekræfter dette.

"Men langt de fleste forbrydelser bliver begået af folk, der kender hinanden. Jeg plejer at sige, at du skal lade være med at være bange for folk derude, men kigge på ham, du sidder ved siden af. Jalousi og kærlighed er oftest årsagen til de store tragedier, og opklaringen af disse er en balancegang, for den mulige drabsmand er også ofte i dyb sorg. Det er et paradoks," siger den erfarne politimand.

Terror og Opklaret I bogen Opklaret beskriver Jens Møller Jensen nogle af de mere spektakulære sager, som han og hans afdeling har været med til at opklare.

Enkelte sager fik særlig bevågenhed i offentligheden og satte fokus på Jens Møller Jensen og hans arbejde.

I første omgang på grund af sagernes karakter. I anden omgang fordi de fik personlige konsekvenser for Jens Møller Jensen og hans fremtid som drabschef.

Den første er Terrorsagen fra 2017, hvor en mand skød og dræbte først Finn Nørgaard ved Krudttønden på Østerbro og senere Dan Uzan foran synagogen i Krystalgade i København.

"Det er følelsesbetonet og helt uacceptabelt, at der bliver skudt på politiet og frivillige, når de står vagt, men det var godt, at politiet bevarede roen og håndterede situationen begge steder fornuftigt," siger han.

Ifølge ham er det værste, man kan gøre i opklaringsarbejdet at rende rundt som en forvildet høne uden hoved.

"Generelt kan det være svært at undgå terror, og når det sket, vil politiet gøre alt hvad de kan for at undgå et angreb nummer 2. Det ville vi også gerne havde gjort efter på Krudttønden, men det lykkedes desværre ikke."

"Jeg har tidligere fortalt mine børn, at hvis København blev ramt af terror, så kunne jeg nemt risikere at skulle have nyt job bagefter, fordi det er normalt, at undersøgelseskommissioner finder fejl i politiets håndtering af en sag, og dermed også i mine beslutninger. Det skete heldigvis ikke i denne sag, hvor jeg synes, at politiet gjorde, hvad der var muligt i et meget hektisk døgn," siger Jens Møller Jensen.

Nyt job bagefter, fik han ikke. I førte omgang.

Det kom først efter udgivelsen af bogen, hvor han bliver anklaget for at overtræde sin tavshedspligt.

"Politianklagemyndigheden blev bedt om at undersøge, om jeg havde overtrådt tavshedspligten. Jeg er afhørt om 32 punkter. Tilbage står fire punkter, der bliver afgjort i retten i efteråret."

På baggrund af bogen blev han flyttet til et job som chef for berigelsesafsnittet i Københavns Politi.

"Det var en forflyttelse, og det gav god mening. Man kan jo ikke have en chef fra drabsafdelingen, der skriver bøger om drab. Det kom ikke som nogen overraskelse, at jeg ville blive flyttet."

Ubådssagen Den seneste store sag, som Jens Møller Jensen personligt blev meget engageret i, var den såkaldte U-bådssag.

Pressens håndtering gjorde, at den fik en kolossal opmærksomhed.

Det er der ifølge Jens Møller Jensen ikke noget at sige til for den indeholder tre elementer: for det første et mix af en semikendt dansk mand og en udenlandsk kvindelig journalist.

Andet element er, at alle kan forestille sig scenariet i ubåden. Lydene, mørket, dybet og havet. Klaustrofobien og angsten.

Den tredje grund til den store bevågenhed er, at det er agurketid, hvorfor TV2 har mulighed for at sende et reportagehold ud og filme, da Peter Madsen går i land.

"Derfra er det, at det rent mediemæssigt udvikler sig, og da først torsoen findes, så er der virkelig noget at skrive om. Og så eksploderer det," siger han.

Peter Madsen beder selv om, at retsmødet foregår for åbne døre, og at han ønsker at udtale sig. Da han kommer for retten, er der skrevet 6000 artikler om sagen. I dag kan man finde op mod 10.000 artikler.

"Jeg har altid haft et ambivalent forhold til pressen. Jeg har en kreds af journalister, som jeg kender, men da de udenlandske også begynder at ringe, får jeg 200 opkald i døgnet. Det var surrealistisk, og vi beslutter, at vi herefter udelukkende udtaler os på pressemøder og i pressemeddelelser."

Film og TV2 News Jens Møller Jensen fik et tæt forhold til Kim Walls nærmeste pårørende, og da manuskriptforfatter og instruktør Tobias Lindholm foreholdt ham, at han ville lave en tv-serie, der fokuserede på opklaringen af sagen, sagde Jens Mølle Jensen sit job op for at medvirke som konsulent på serien.

"Han havde et godt take, der var en modvinkel til sensationspressen. Det var et indblik i, hvordan myndighederne havde løst opgaven og uden fokus på gerningsmanden, og derfor sagde jeg ja til at medvirke. Jeg kan efterfølgende sige, at jeg var tilfreds med resultatet og stolt over at være med, fordi den fokuserer på og beskriver alle de dedikerede sjæle, der var med til at opklare forbrydelsen. Netop samarbejdet omkring serien har givet mig mulighed for at gennemleve sagen igen, og det tænker jeg altid er sundt. Men lige som alle mulige andre sager er det en sag der kommer op," siger Jens Møller Jensen.

Serien på TV2 og ubådssagen blev Jens Møller Jensens vej ind i en ny branche. I hvert fald er han nu krimiekspert på TV2 NEWS, hvilket indebærer, at han har mulighed for at kommentere på forhold i den kriminelle verden. Senest var det appen ANON og anholdelse af omkring 800 kriminelle verden over, som han kommenterede på.

"Det var et helt genialt træk fra myndighedernes side, og et stort slag mod forbryderverdenen. De kriminelle kan fremover se, at de ikke kan vide sig sikre på at være i fred noget sted i verden," siger Jens Møller Jensen.