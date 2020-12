Ifølge Daniel E. Hansen har høringssvar fra forældre- og institutionsbestyrelser vist, at der er stor opbakning til masterplanen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Et nyt børnehus er - måske - på vej

Børne- og Skoleudvalget har godkendt dagtilbudsområdets masterplan, hvilket blandt andet betyder renovering af eksisterende børnehuse og - måske - et helt nyt børnehus.

Rudersdal - 28. december 2020

Et helt nyt børnehus er - formentlig - på vej i Birkerød. Det fremgår af dagtilbudsområdets masterplan for 2021. En masterplan, som netop er blevet godkendt af Børne- og Skoleudvalget.

Børnehuset skal ifølge en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune bygges på den adresse, hvor Sjælsøhallen i dag ligger.

Byggeriet af en ny daginstitution på adressen kræver dog, at der afsættes yderligere midler samt en afdækning af grundens konkrete karakteristika og forbundne myndighedskrav. I forbindelse med projekteringen vil det også blive undersøgt, hvilken størrelse skal børnehuset være.

- I Birkerød er der behov for dagtilbudspladser, og da der ikke er tomme lokaler på Birkerød-skolerne eller andre egnede beliggenheder i Birkerød, er det et ønske at bygge en ny institution på adressen, hvor Sjælsøhallen ligger, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), ifølge den kommunale pressemeddelelse.

Lige nu anvendes Sjælsøhallen som midlertidigt dagtilbud for Børnehuset Nordvanggårdsvej og som genhusning for idrætsforeninger i forbindelse med reparation af Sjælsøskolens hal.

Fornyer børnehuse Udover opførelsen af et nyt børnehus betyder godkendelsen af masterplanen også, at andre børnehuse skal renoveres. Masterplanen revideres hvert år, og i september inviterede Børne- og Skoleudvalget forældre- og institutionsbestyrelser til at deltage i udviklingen af næste års masterplan for børnehusenes fysiske rammer.

Bestyrelserne er kommet med deres tilbagemeldinger, og det er blandt andet på den baggrund, at Børne- og Skoleudvalget har godkendt planen for 2021.

- Med de løsningsforslag, som ligger i Masterplan 2021, vil behovet for 0-2 års og 3-5 års pladser blive imødekommet, når lokalerne er færdigbygget. Samtidig fornyer vi utidssvarende børnehuse, så vi skaber bedre læringsmiljøer og fleksible rammer, som muliggør mange forskellige pædagogiske aktiviteter for børnene og skaber gode arbejdsvilkår for personalet, siger Daniel E. Hansen.

En grundig proces Ifølge formanden har høringssvar fra forældre- og institutionsbestyrelser vist, at der er stor opbakning til masterplanen.

- Arbejdet med masterplanen er en grundig proces, hvor vi har stor gavn af bestyrelsernes idéer og syn på de mange vinkler på sagen, siger Daniel E. Hansen.

Bestyrelsernes input indeholder blandt andet ønsker til forestående renoveringsopgaver. Nogle af forslagene har givet anledning til nye undersøgelser, som vil blive drøftet i Børne- og Skoleudvalget i første halvår af 2021.

Udover et nyt børnehus i Birkerød og forslag om renovering, indeholder masterplanen også en udvidelse af Sjælsø børnehus' udearealer, nyt produktionskøkken og på sigt flytning af Gøngehuset. I samarbejde med skoleområdet - og arbejdet med deres masterplan - vil man nu se på, om der er ledige skolearealer, der kan anvendes til formålene.