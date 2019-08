Se billedserie Køkkenleder Diana Nielsen (th) sørger sammen med det øvrige personale for, at maden er ekstra lækkert og appetitligt under de varme sommerperioder. Det skal give de ældre lyst til at drikke og spise lidt mere, og det er vigtigt, når temperaturene er høje. Foto: Allan Nørregaard

Et lager af is og chips får de ældre gennem sommervarmen

Rudersdal - 03. august 2019 kl. 06:09 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høj varme og hedebølge kan være risikabelt for de ældre, der er mere følsomme overfor høje temperaturer. På Plejecenter Sjælsø oplever de til tider, at de ældre risikerer at blive ramt af hedeslag, få opkast og blive dårlige som følge af varmen.

Netop derfor er personalet ekstra opmærksomme på de ældres tilstande, når temperaturene bliver høje, og en særlig indsats går i gang under hedebølger, som den vi netop har været igennem, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

- Væske er relevant hele året rundt, men under de varme perioder har vi et ekstra stort fokus på, at de ældre får nok at drikke, fortæller centerleder Charlotte Buchwald.

Hun påpeger, at plejecenteret forsøger at være på forkant med de varme perioder ved at være godt forberedt.

- Vi har meget is, chips og frugt på lager. Derudover deler vi vifter ud og stiller blæsere op, samtidig med at de ældre ofte bliver tilbudt noget at drikke og spise, siger centerlederen, der fortæller, at både beboere og personale er kommet godt gennem den seneste hedebølge.

En af dem, der gør en indsats er køkkenleder Diana Nielsen, der kredser ekstra om maden og drikkevarerne, når varmen rammer. Det er vigtigt, at det ser appetitligt ud, så de ældre får lyst til at spise og drikke lidt mere.

- Nogle gange laver vi en slags børnesangria uden alkohol til beboerne. Det er lidt anderledes, og det skal give de ældre lyst til at drikke. Desuden har vi en masse citron, appelsin og mynte på lager, som vi putter i vandet for at gøre vandet lidt mere lækkert, fortæller Diana Nielsen.

